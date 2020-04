Claudia Calderón, la ilustradora que resume los mensajes a la nación

El 15 de marzo, el presidente Martín Vizcarra declaró estado de emergencia en todo el país ante la rápida propagación del Covid-19. Miles de profesionales en salud se dirigieron a hospitales a servir y atender a los ciudadanos, mientras otros ofrecían su conocimiento a través de las redes sociales.

Todos parecían contribuir de alguna manera a la pesada incertidumbre que vino de la mano con el inesperado período de cuarentena establecido por el gobierno. Claudia Calderón, ilustradora y diseñadora gráfica, también quería ayudar y aportar su granito de arena, pero no sabía cómo.

Hasta que, un día, se le ocurrió resumir el mensaje a la nación que el Poder Ejecutivo pasaba a diario a través del canal estatal TV Perú. “Yo pensaba ilustrar [acerca de] cómo cuidarnos de este virus, pero sentía que ese tema ya estaba bastante cubierto”, cuenta Claudia a La República.

Decidió que sería en un formato didáctico, gráfico. A pesar de que “la infografía era un campo que yo no había explorado tanto como diseñadora”, supo apropiarse del formato y producir resúmenes informativos y didácticos que llevaran su sello personal.

El 20 de marzo, la joven inauguró un período en su vida que nunca olvidará. A través de su cuenta de Instagram, compartió el primer resumen ilustrado que sintetizaba lo hablado por el presidente ese día.

Al comienzo, el alcance de sus publicaciones fue sutil. “Me preguntaron si iba a hacerlo seguido, pero no quería confirmar nada porque yo seguía trabajando”, explica Claudia, quien trabaja como diseñadora gráfica en una agencia digital.

En Instagram, se encontró con una buena acogida; en Twitter, no mucho. Sin embargo, gradualmente, sus ilustraciones fueron ganando público. Hoy, sus resúmenes obtienen más de 2000 ‘me gusta’ en Twitter, y llegan a hasta 4000 en Instagram.

“No paré de hacerlo ni un solo día porque sentía que sí estaba ayudando a que las personas se mantengan informadas”, recuerda sobre esa primera semana.

La cuenta oficial de la Presidencia del Perú le dedicó un tuit de agradecimiento el 3 de abril que expresaba su aprecio por el esfuerzo y la labor que ella realizaba a través de una herramienta fundamental: el arte.

Varios le han avisado que han visto sus ilustraciones difundidas por las redes sociales sin darle crédito, pero ella afirma que no le importa mucho. “El punto final es que llegue información a todos lados, el hacerme conocida ha sido un plus, no era mi objetivo principal", asevera la joven de 27 años.

Procesos

El proceso para llegar al producto final es largo y arduo. Sin contar el tiempo que dura el mensaje presidencial, a Claudia le toman aproximadamente tres horas completar una infografía.

No es sencillo. Para la artista, algunos términos que se manejan en los mensajes a la nación le resultaban ajenos, por lo que debía investigar y entender de lo que se estaba hablando. Para garantizar la mayor precisión posible, ella procura grabar las videoconferencias para repetirlas luego si hace falta.

Graduada en 2016 de la Universidad San Ignacio de Loyola, ella está entrenada para pensar la información en imágenes. Cuando el jefe de Estado informa acerca de un tema, ella inmediatamente delibera cómo representarlo de forma ilustrada.

Luego de hacer apuntes y con un resumen de lo explicado ese día, empieza la etapa de composición de la imagen. Entonces, Claudia se dirige a a su Ipad y, en la aplicación Procreate, se dedica a distribuir la información por áreas temáticas y a planear la ilustración para cada punto.

Una vez establecida la organización de los puntos importantes, hace el boceto para después pasarlo a limpio. En sus redes sociales, la joven compartió cómo lograba conseguir el aspecto de ‘hecho a mano’ de sus ilustraciones.

La aplicación que usa en su Ipad le permite simular la textura y la forma de un dibujo hecho en lápiz y papel. “Mi intención es informar de una manera más fácil", asegura

Varias personas le han afirmado sentirse menos ansiosas al ver sus resúmenes que al ver las noticias. Ella lo atribuye al uso de colores pasteles y la gráfica didáctica, así como a la textura suave y amigable que logra con los pinceles de Procreate.

Finalmente, después de hacer el acabado y completar los detalles, le da una última mirada. Al inicio, la artista hacía el trabajo de edición. No obstante, ha decidido pedir ayuda a su madre, que ahora hace el papel de editora y revisa rápidamente el producto final antes de que este vaya a redes.

Claudia no puede creer el recibimiento que han tenido sus publicaciones. Afirma que se siente muy honrada y emocionada de que reconozcan su trabajo y se siente satisfecha con lo que ha logrado: informar.