Colegio de Abogados de Lima abre proceso contra Carlos Wiesse por racismo

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) abrió esta noche un proceso disciplinario contra el abogado Carlos Alberto Wiesse Asenjo, acusado de proferir insultos racistas contra miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante el toque de queda en San Isidro.

A través de un comunicado oficial, la institución deploró el lamentable proceder del abogado Carlos Wiesse, quien aparece en un video ampliamente difundido en las redes sociales lanzando ataques racistas hacia un policía desde el balcón de su casa, en San Isidro, bajo los efectos del alcohol.

“Debemos deplorar y condenar las expresiones racistas y peyorativas del miembro de la orden, Carlos Alberto Wiesse Asenjo, para con miembros de la Policía Nacional del Perú, quienes ejercen su función a cabalidad, poniendo en riesgo su vida como es el caso de los efectivos contagiados y fallecidos por el COVID-19″, reza el comunicado de CAL.

carlos wiesse

Como se recuerda, Carlos Wiesse fue grabado por sus propios vecinos en San Isidro después de iniciado el toque de queda el pasado viernes 6 de abril, cuando ante la sorpresa general de todos se asomó desde una ventana para arremeter con términos racistas contra los policías que patrullaban las calles.

“Qué me vas a cuidar, cholo de..., yo me cuido solo. No tienes plata para estudiar en la universidad ni nada, por eso eres policía, ahora cuídame”, se le escucha vociferar en la grabación. “Policía, haz tu trabajo, no sé por qué te aplauden, es tu trabajo, no entiendo, que me aplaudan a mí”.

Ante ello, la Junta Directiva presidida por María Elena Portocarrero Zamora precisó que su despacho abrirá una investigación en contra de Wiesse Asenjo para evaluar su situación como abogado en funciones.

“El Colegio de Abogados, en cumplimiento del Código de Ética de la orden (...) deriva a la Dirección de Ética a fin de que el órgano deontológico inicie de oficio la investigación correspondiente en torno al comportamiento del abogado en mención”, finaliza el pronunciamiento.

En las últimas horas, la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) también deslindó con el abogado Carlos Wiesse, aclarando que desde diciembre del 2019 ya no tienen ninguna relación contractual. Por su parte, el sindicado jurista desactivó los perfiles de todas sus redes sociales una vez conocida la denuncia.