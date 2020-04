Kimberlyn salió de su casa de Pueblo Libre para ir a un mercado ubicado a tres cuadras de allí la mañana de este martes 7 de abril, día en que solo las mujeres tienen permitida la circulación. Cuando caminaba cerca del cruce de las avenidas Sucre y La Marina, la joven fue interceptada por policías, quienes le pidieron que se coloque bien la mascarilla.

Ella es una mujer lesbiana de expresión de género andrógina, es decir, presenta las características de una mujer y de un hombre. Desde que se dispuso la medida del ‘Pico y Placa’ por sexo, Kimberlyn asegura haber sido intervenida varias veces, pero en ninguna de estas fue trasladada a una comisaría. Pese a que mostró su Documento Nacional de Identidad (DNI), las autoridades le exigieron que los acompañara a la dependencia policial de Pueblo Libre.

PUEDES VER Denuncian a policía que maltrató a mujeres transgénero durante emergencia nacional [VIDEO]

“Caminamos 4 cuadras. En la comisaría, Carlos Huarhua Saravia me pide mis datos. Luego, me quiere hacer firmar un acta de notificación porque no tenía salvoconducto. Que yo sepa no necesito salvoconducto para ir a comprar al mercado. Después, viene su superior Freddy Torres López y me dice que la razón de la detención es porque cometí el delito de violencia y resistencia a la autoridad. Me negué a firmar la hoja. Me hicieron esperar una hora más”, contó a La República.

La abogada Brenda Álvarez afirmó que lo realizado por Huarhua y Torres va en contra de lo referido en el protocolo de la Policía Nacional emitido en el marco del decreto que oficializó el estado de emergencia. En la norma se señala que cuando una persona es detenida por primera vez solo debe ir a la comisaría para dar sus datos.

“Ella no incumplió la norma para que sea conducida a la comisaría. Mostró su DNI cuando le fue requerido e iba camino al mercado por lo que no necesitaba pase de tránsito. La retuvieron por más de 2 horas e incluso la amenazaron con detenerla por el plazo de 24 horas para posteriormente entregarle el acta de notificación. La Policía Nacional solo debe conducir a la comisaría a las personas en determinadas situaciones. El acta de notificación es el primer llamado de atención, si se vuelve a generar esta situación puede denunciarla por la desobediencia a la autoridad”, explicó.

PUEDES VER Denuncian que policías exigieron pase peatonal y DNI a dos mujeres transgénero [VIDEO]

Sin embargo, los policías emitieron el acta de notificación en el que la denuncian por el delito contra la administración pública, violencia y resistencia a la autoridad en la modalidad de desobediencia a la autoridad por ir contra la salud pública, contaminación y propagación de enfermedades peligrosas. “Yo les dije que no estaba de acuerdo con que me detengan, pero que aún así los iba a acompañar”, precisó la joven.

Debido a que esta acta de notificación es un primer llamado de atención, si a Kimberlyn la vuelven a intervenir, podrían denunciarla por el delito mencionado y, de esta forma, iniciar una investigación en su contra para sancionarla penalmente. La adjuntía de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo tuvo que intervenir en este caso para que la liberen.

Desde el viernes 3 de abril, cuando hombres y mujeres empezaron a salir de sus casas en distintos días, se han denunciado varios ataques transfóbicos cometidos por personal de seguridad de supermercados, policías y serenos. Los actos de discriminación se cometieron pese a que el presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que personal de las Fuerzas Armadas y de la PNP tienen la orden de no pedir DNI a quienes se vean como mujeres y como hombres.