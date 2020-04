Trabajadores de construcción civil denuncian falta de pagos de constructoras pese a emergencia

Representante de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú (FTCCP), que agrupa a unos 300 000 obreros del sector, pide al Gobierno que sus integrantes sean considerados en la asignación del bono de 380 soles dirigido a sectores vulnerables, debido a la alta tasa de informalidad que padecen.

“Son familias que están en el total desamparo, ya que no han sido beneficiados en el bono de apoyo para los sectores desprotegidos, a pesar de que el 80% de trabajadores no está en planilla y no van a gozar de la licencia con goce de haber”, señaló a La República, Luis Villanueva Carbajal, secretario general de la FTCCP.

También sugirió que la información, acerca de las familias vulnerables de este sector, se halla concentrada en el Registro Nacional de los Trabajadores de la Construcción, que incluye datos a nivel nacional.

Denuncia de falta de pagos y despidos

Asimismo, denuncia que pese a que unos 100 000 trabajadores sí se hallan en planilla, a muchos de ellos no les ha pagado, a pesar de que estas semanas las familias peruanas necesitaban de liquidez para adquirir la canasta básica, durante esta cuarentena instaurada para frenar el avance del nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

Por ello, solitan que el Ministerio de Trabajo, a través de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), fiscalicen las planillas electrónicas de las empresas constructoras que realizaron estas malas prácticas en un período de crisis.

“Lo que pedimos con prontitud es la fiscalización de las empresas, es un abuso lo que están haciendo porque los trabajadores de construcción civil son un sector es muy vulnerable”, indicó Villanueva.

Así, el representante gremial, denuncia que algunas empresas constructoras que no respetaron la licencia con goce de haber, señalada por el Ejecutivo, son el Consorcio Penitenciario Misti, Constructora B & B, JC Construcciones y la constructora MCM, entre otros.

Mientras que San Martín Construcciones optó por el despido de sus obreros dedicados a la construcción.

Ello, a pesar de que la titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Sylvia Cáceres, enfatizó que no se puede despedir a trabajadores durante el estado de emergencia. Mientras que, Sunafil afirmó que un colaborador no puede ser cesado en esta etapa de cuarentena.

“Esas empresas constructoras no están pagando o no cumplen con lo dispuesto por el Estado para enfrentar la pandemia que tanto daño está haciendo al país”, continuó el dirigente.

Ello, desde el sector privado, pero que más les genera indignación es que representantes estatales también hayan incurrido en estas prácticas que coloca a los trabajadores en una situación extrema.

“Los gobiernos regionales de Cusco y Apurímac, que estaban haciendo obras por adjudicación directa, no les han pagado a los trabajadores por los primeros días de marzo que laboraron. Y les han dicho que les pagarán después de la cuarentena. Esas autoridades que son las primeras que deben cumplir con las medidas para enfrentar la emergencia sanitaria", señaló.