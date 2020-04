En el distrito de La Victoria, una mujer incumplió la inmovilización social obligatoria anunciada por el presidente Martín Vizcarra. En pleno estado de emergencia por coronavirus, la ciudadana salió de su vivienda sin importar que fuera un día en que solo salían a las calles los varones.

Según la mujer, ella salió a las calles para realizar una protesta consigo misma, incluso expresó que no podía ir a prisión. “Yo he salido a protestar conmigo mismo. No pueden meterme presa, saben muy bien quién soy”, indicó.

PUEDES VER Denuncian que hay tres trabajadores del hospital Hipólito Unanue con coronavirus [VIDEO]

Además, la mujer, ante las interrogantes y pese a las sugerencias, continúo su tránsito en las calles, a pesar que esto es perjudicial frente al avance del COVID-19. No obstante, no es la única mujer que enfrentó el decreto del Ejecutivo.

Otra mujer también fue encontrada comprando en una bodega. Ante la pregunta de América, ella contestó que tenía que comprar. “Ya sé tienes razón, no tengo marido, tengo que salir”, indicó. Mientras una mujer de la tercera edad, que no usaba su implemento de bioseguridad, dijo: “Salgo a comprar mis cosas. La he guardado, no uso mascarilla”.

PUEDES VER Anciano es agredido porque habría grabado irregularidades de policías en Cusco [VIDEO]

Además, algunos varones no portaban su mascarilla debidamente, o incluso, mencionaban que hacía mucho calor para usarlas. Decenas de personas continúan incumpliendo la orden de restricción de movilización. Varios vecinos indicaron que no es la primera vez que sucede en este tipo de actitudes durante la cuarentena.

Según denuncias recibidas, existen decenas de personas tomando licor, yendo a los mercados, incumpliendo normas de seguridad y exponiéndose al virus. Hasta el momento, este martes 7 de abril, hubo aglomeraciones en varios mercados en Lima.