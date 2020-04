“Cholo de m..., yo me cuido solo”: insultan a policías en San Isidro durante toque de queda

Un grupo de vecinos de San Isidro registró en video el momento en el que un hombre insulta y humilla a policías y militares que patrullaban las calles del distrito durante el horario de inmovilización obligatoria.

Según las personas que hicieron llegar la grabación a América Televisión, el hecho ocurrió la noche del viernes 3 de marzo. Los agentes del orden circulaban en sus vehículos cuando el sujeto empezó a gritar.

“Qué ch... me vas a cuidar tú, cholo de m... Yo me cuido solo, ¡yo!”, se le escucha decir al individuo, quien al parecer se encontraba bajo los efectos del alcohol.

El hombre habría empezado con los improperios al reclamar a las personas que salían por sus balcones para aplaudir a los policías y militares en señal de agradecimiento a su labor en el estado de emergencia.

“Policía, haz tu trabajo. No sé por qué te aplauden a las siete de la noche si es tu trabajo, no entiendo. Que me aplaudan a mí, car... estamos cag...”, dice.

“Y viene un cholo que pasa por ahí y aplauden. Militares y todos, ¡es su trabajo!”, agrega.

Asimismo, el hombre minimizó la función y carrera policial, comparándola con los estudios superiores. “No tienes plata para estudiar en la universidad, por eso eres policía. Ahora cuídame”, vocifera el sujeto, quien en un parte del video se identifica como Carlos Wiesse y asegura ser un empresario.

En otro momento mencionó al presidente de la República y cuestionó su gestión frente a la epidemia del coronavirus. “Vizcarra no tiene un plan estratégico para combatirla”, manifiesta.

Los policías intentaron intervenir al hombre, sin embargo, este no bajo a abrirles la puerta. Él estaría en proceso de ser identificado.