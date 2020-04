Policía que contrajo el COVID-19 pide que evalúen a su familia [VIDEO]

Un suboficial de la Policía Nacional del Perú contrajo el COVID-19 mientras cumplía sus funciones en una comisaría de Lima; sin embargo, pese a presentar mejoría en su salud, se encuentra preocupado por su familia y por la falta de atención del personal médico.

En declaraciones a América Noticias, el agente policial dijo haber conocido el resultado de la prueba del hisopado el último sábado.

“El martes en la noche me hice la prueba del hisopado, el sábado (cuatro días después) me informaron que di positivo. Pese a ello, el hospital de la Policía nunca me llamó, cuando lo hago yo no contestan”, indicó.

Según denunció el miembro de la PNP, pese a su esfuerzo por comunicarse con personal médico, su familia no tiene acceso a una prueba de descarte.

“He llamado al 113 para que les hagan la prueba a mi mujer e hijos, me dijeron que espere 5 días y hasta el momento no han venido. Yo permanezco aislado, sin embargo, lo que me preocupa es mi familia. Mi señora ya tiene el virus, mientras mi hijo aún tiene ningún síntoma”, comentó.

A la fecha, el agente confirmo que se encuentra estable y recuperándose satisfactoriamente.

La Policía es una de las poblaciones más expuestas a contraer el virus, después de los médicos. Esto debido al contacto directo con las personas que incumplen las medidas dispuestas por el Gobierno a fin de evitar el avance del coronavirus.

Cabe mencionar que el pasado jueves 2 de abril, el ministro del Interior, Carlos Morán, anunció que tres efectivos de la PNP han fallecido por el nuevo coronavirus, mientras que al menos otros 20 están contagiados con esta enfermedad.