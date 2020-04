“Descansen en paz”: la frase del alcalde de Moche por incumplimiento de cuarentena

Pese las medidas preventivas decretados por el Gobierno, a fin de frenar el avance de coronavirus en el Perú, existen varias de personas que incumplen el aislamiento social obligatorio y se exponen a posibles contagios.

Ante esta situación que pone el riesgo la vida de los ciudadanos, el alcalde del distrito de Moche, César Fernández, mostró su molestia y hasta les deseo que “descansen en paz”.

“Vamos a tomar consciencia de que este mundo ya cambió es cuando encontremos muertos en las calles. (...) Sigan vendiendo, que Dios los bendiga y descansen en paz”, menciona en un extenso vídeo municipal.

Aseguró que la vida de su personal de serenazgo vale más que la de los pobladores que no acatan las medidas de higiene establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asimismo, informó que los serenos ya no resguardarán la zona mientras exista esta irresponsabilidad.

“Yo no voy a exponer a un serenazgo, para que venga un vendedor sin su mascarilla, le hable y le insulte. Su vida vale más que la de otros. No voy gastar dinero en eso. Mi metodología es otra, por lo que desde hoy día, no voy a mandar más serenos. Arréglense ustedes, vivan como quieran, y si la Policía tiene que actuar que lo haga, porque tienen más derecho”, sostuvo el burgomaestre.

Fernández también solicitó que el Gobierno les otorgue más autonomía a los alcaldes, a fin de actuar de manera drástica ante aquellos que incumplan con la restricción de tránsito.

El gesto ha sido cuestionado por redes sociales, sin embargo, hay un gran número de usuarios quienes apoyan la actitud del funcionario edil.