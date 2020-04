Arequipa. El pase para realizar compras al Terminal Pesquero de Río Seco en Cerro Colorado será restringido el miércoles. La presidenta de la asociación de comerciantes mayoristas del centro de abastos, Sonia Medina señaló que formarán grupos de 30 personas para que puedan ingresar. Buscan evitar la aglomeración de compradores.

Medina indicó que esta medida se dará porque posiblemente el miércoles gran cantidad de compradores asista, pues por decreto del Ejecutivo el jueves y viernes hay inmovilidad total y no abrirán los mercados. “Nosotros tampoco queremos contagiarnos y se debe cuidar la salud de los compradores”, señaló.

PUEDES VER: Casos por coronavirus en Arequipa sube a 66

La cantidad de productos hidrobiológicos que se expenderá podría no ser suficiente, indica Medica, dado que los puertos no están funcionando en su totalidad y solo algunas embarcaciones salen. Aún no se sabe con certeza que cantidad de carga llegará para el miércoles.

Este martes llegaron 15 toneladas de productos que fueron distribuidos a los mercados de Arequipa; sin embargo, la atención de los comerciantes minoristas al interior del Terminal Pesquero fue mínima. La atención fue solo hasta las 8 de la mañana porque la comuna provincial y distrital realizan desinfección en toda la plataforma Río Seco.

RESTRICCIONES

Cada vez son más las medidas restrictivas que adopta el Gobierno nacional para evitar que la población siga concentrándose en los centros de abastos, como se ha visto en las últimas semanas. Por ello, dispusieron una restricción de circulación por género, es decir, que las mujeres solo pueden transitar los días martes, jueves y sábados; y los varones, los lunes, miércoles y viernes.

Hasta la fecha se sabe que el estado de emergencia nacional regirá hasta el 12 de abril. Aún así, las autoridades no han descartado extender la medida o adoptarla de manera focalizada. Esto según al avance de la pandemia del COVID-19 en el país.