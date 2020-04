Como periodista estuve en el hospital Dos de Mayo. Héctor, mi pariente, se me moría. Hoy no olvido su respirar bronco, su mirada vacía. Hoy ya es una estadística entre los muertos por el coronavirus. Y así, confinado, ejercito mi mejor ánimo contra la calamidad.

Y el pánico por la infección nos agudiza. El conteo de víctimas es implacable. Pero más peligroso es el virus de desinformación, digo. La de los medios, la de las redes, la del gobierno. Era necesario hoy un periodismo de excelencia. Era parte de la vacuna. No es así, hasta el momento. Una que otra crónica con estofa. Luego, la anécdota, lo epidérmico, la estupidez.

Me avergüenzo de la televisión. Los jóvenes reporteros no tienen la culpa. Sus jefes sí. La dimensión de la tragedia no es compatible con la inteligencia. Me queda Chema Salcedo denunciando al Minsa por la compra de los kits de pruebas. Y Jaime Bedoya adecentando el oficio. Y los jóvenes cronistas estilando con brillantez.

Bien dice el poeta Elqui Burgos: “sin darnos cuenta el virus somos nosotros”. Y si en febrero se le preguntaba a alguien por el futuro nadie hubiese esbozado esta hecatombe. Así, jamás fuimos tan expertos de nuestros desconocimientos. Digo, no seremos los mismos, pero sobreviviremos.