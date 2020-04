Coronavirus: Científicos prueban con 44 vacunas en su fase clínica

Mientras el Covid-19 sigue avanzando en nuestro país. Un equipo de docentes investigadores de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), realizó una revisión científica, que examina todo lo que se ha publicado en relación al Coronavirus para estructurar las distintas investigaciones que se realizan sobre este virus que afecta a nivel mundial.

En el estudio muestran cómo se desarrolla esta pandemia en el Perú y la importancia del distanciamiento social y cuarentena obligatoria, que no han permitido que llegue aún a la fase 4 del desarrollo de la infección. La pregunta que la sociedad se realiza es: ¿cómo es el proceso de las vacunas y cuánto se demoraría?, por ello, la magister Luz Castañeda, investigadora de la Universidad Villarreal, nos explica el proceso, que podría tardar más de 9 meses.

“Estamos haciendo toda la revisión permanente de la evolución tanto en transmisión, como también las evaluaciones que están dando los laboratorios, respecto al avance de las pruebas clínicas de las vacunas. Están probando con 44 vacunas, que están en la fase clínica, por lo general se trabaja con animales, si esto da resultados se inyectan con algunas personas enfermas. Cuando se tiene el primer prototipo de vacuna sigue unos protocolos establecidos”, informó Luz Castañeda.

Además, comentó que los protocolos posteriores, revisan que los pacientes al adquirir la vacuna, no presenten efectos secundarios, como en menores, adultos mayores o una madre en plena gestación, y que esta labor demora un mínimo de 9 meses.

“Los científicos tienen que revisar que esta vacuna no afecte a otros órganos, como el riñón y el estómago. Suponiendo que afecte, al paciente hay que brindarle una vitamina, para disminuir la acides del paciente. Según los artículos últimos, informan que el virus muta fácilmente y si pasa eso, cuando me van a inyectar probablemente el efecto no es lo mismo, los criterios de mutación se tienen que considerar”, dijo Luz Castañeda.

La aparición de este nuevo virus altamente infeccioso, ha impulsado a nivel mundial la búsqueda de tratamientos cada vez más eficaces, así como la investigación tanto en el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico, cada vez más asequibles y rápidos y la producción de vacunas protectoras.

Esta labor científica la realizó siete miembros, quienes son docentes investigadores Renacyt, certificado por Concytec, ellos son: Ramsés Salas, José Iannacone, Alfredo Guillén, José Tantaleán, Lorena Alvariño, Luz Castañeda y Luis Cuéllar.