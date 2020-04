Arequipa aún no tiene hospital para casos de coronavirus

Roberth Orihuela

Arequipa

Pese a que el Gobierno Regional de Arequipa dispuso que el hospital Honorio Delgado sea exclusivo para atender pacientes con coronavirus (COVID-19), hasta el momento no se ha implementado. Así lo han confirmado varios médicos que laboran en el nosocomio.

Para los galenos, adecuar parte del hospital para pacientes con COVID-19 no se podría hacer porque hay áreas que simplemente no podrían trasladarse, como Hemodiálisis y Neonato.

La semana pasada, las autoridades regionales, encabezadas por el gobernador y el gerente de Salud, Dember Muñoz, anunciaron que por fin la región contaría con un hospital para atender pacientes de coronavirus que necesiten hospitalización. En un acta de acuerdos, indicaron que el hospital regional Honorio Delgado sería dispuesto solo para ello. Eso incluía ambientes, camas, personal de salud y equipos como respiradores y monitores.

Con el anuncio se buscaba frenar los cuestionamientos de los médicos, que reclamaban que hasta ese momento no había un nosocomio que funcione como centinela. La doctora Alida Huamán, representante regional de los médicos del Ministerio de Salud, señaló que se dicen muchas cosas, pero dentro del nosocomio no hay nada concreto. “El problema es que no se pueden mover algunas áreas”.

Por ejemplo, las áreas más difíciles de mover serían Ginecología y Neonato porque allí se necesita que los bebés que nacen permanezcan en su propia Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Y lo principal es que haya una red de oxígeno permanente.

Tampoco Hemodiálisis, allí llegan todos los días alrededor de 200 pacientes inmunodeprimidos.

Según refieren algunos médicos, se indicó que Ginecología y Neonato podrían ser enviados al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (Iren Sur). También que las áreas de Cirugía podrían pasar al Hospital Geriátrico y Pediatría al Goyeneche. Sin embargo, hasta ahora no hay nada claro.

Al respecto, el director del Honorio Delgado, Juan Condori, indicó que sí es cierto que no han hecho nada pero es porque antes necesitan adecuar ambientes en los nosocomios que los recibirán. “Hay mucho por hacer. En unos 10 días recién podríamos desocupar las áreas que necesitamos del hospital. También esperamos que todos los ascensores funcionen”.

Adecuación a medias

Por lo pronto, dijo, han adecuado los consultorios de Pediatría con 10 camas y 3 respiradores mecánicos para atender a los posibles pacientes COVID-19 que lleguen. Además dijo que ya hay tres pacientes hospitalizados. Están estables y recuperándose. Otros 8 respiradores mecánicos llegaron y serán instalados.

Ante la posible contaminación de áreas críticas, aseguró que la zona de pacientes COVID-19 estará aislada del resto. Pero en estos tiempos, ¿quién puede dar una garantía total?

Infraestructura debe estar el 10 de abril

El vocero oficial del gobierno regional, Javier Rospigliosi, indicó que el plazo máximo para el acondicionamiento de la áreas donde serán trasladados los pacientes del Honorio Delgado es el 10 de abril. Señaló que al hospital Goyeneche serían enviados los pacientes de las áreas de Pediatría, Control Niño Sano y la Cuna Jardín.

“En cuanto a la infraestructura y equipamiento, deben culminar a más tardar el 10 de abril. Con eso tendremos listo el Honorio Delgado como hospital COVID-19”, agregó el funcionario.

Además esperan terminar la exclínica Honorio Delgado y el hospital de campaña, con lo que contarán con 150 camas para atender pacientes.