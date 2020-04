Carlos Gael ha ido a la escuela por primera vez, pero a distancia

Se habían preparado para la importante fecha. El 16 de marzo, por primera vez, el pequeño de la familia iría a la escuela. Todo estaba listo: la ropa a usar, el cuaderno, los colores y la lonchera.

Llegó el día y no pudo ser posible. El Gobierno postergó el inicio del año escolar y muchas otras actividades más por la pandemia, el COVID-19 ya estaba entre los peruanos y, de un día para otro, todo se paralizó. Lo demás es historia conocida.

Luego de 22 días el regreso a clase ha sido posible aunque de manera remota y allí, expectante, en la sala de su casa ha estado Carlos Gael frente al televisor, descubriendo una nueva forma de aprender.

“Le expliqué que no iba a poder ir al jardín pero que de igual manera por el televisor iba a poder aprender. En todo momento ha estado atento y le ha gustado”, comenta la señora Billy Borja Huaymacari, vía telefónica desde el distrito de San Juan, en la ciudad de Iquitos.

Fue el tío de Carlitos, Ray Borja, quien subió la foto de su sobrino en el primer día de clases, donde se le observa sentado sobre una silla adaptada a su altura, apoyado en una mesa de madera cubierta por un mantel celeste, mirando su televisor analógico. Inmediatamente, la imagen se viralizó (nada más acorde a la coyuntura) en las redes sociales, generando miles de entusiastas comentarios, aportando la cuota de emoción y positivismo, tan necesarios en estos tiempos de incertidumbre y cuarentena.

“Lo matriculé en la IE 591-Modelo. Hoy se levantó y desde antes de las 10 de la mañana ya estaba listo para la clase. Me he enterado que todo el mundo ha visto a mi hijo y me emociona”, dice la mamá.

Y así como la foto de Carlos Gael otras fotografías de varios niños se siguen compartiendo en las redes con el hashtag #Aprendoencasa, que es así como se llama el portal web que brinda por estos días los contenidos a los más de 8 millones de escolares a nivel nacional.

El éxito de esta estrategia de educación a distancia no solo dependerá de los alumnos, sino de la eficiencia del sector Educación, del compromiso de los maestros y la responsabilidad de los padres para que los contenidos sean aprovechados.