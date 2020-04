Alcalde de Moche: “La vida de un sereno vale más que la de los otros”

Cansado de estar arriesgando día a día a los agentes de seguridad ciudadana, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Moche, les dijo a los vendedores ambulantes “hagan lo que quieran”, pues él no moverá un dedo más por evitar que se contagien con el coronavirus y les deseó “descansar en paz”.

Arturo Vásquez, fiel al estilo polémico que caracteriza su mandado edil, increpó a los ambulantes a ser más precavidos y evitar que este virus siga propagándose por la desorganización que se da en el mercado de Moche.

“Yo no voy a exponer más la vida de un sereno para que venga otro señor sin su mascarilla, lo enfrente y lo insulte, no voy a gastar en eso. Mi metodología es otra, que la vida de los seres valen más y no voy a enviarlos más aquí, arreglen sus problemas ustedes, vivan como quieran”, aseveró

Luego el burgomaestre agregó, “Si la policía tiene que actúar que lo hagan ellos, que tienen más derechos, el día que el Gobierno le dé mas potestad a los alcaldes, ese día vendré acá. Sigan vendiendo, Dios les bendiga y descansen en paz”.

El alcalde de Moche explicó a a los ambulantes irresponsables que deben acatar la ley, ya que están ubicándose en una zona donde el virus puede propagarse con mayor rapidez.