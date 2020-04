El Gobierno decretó la inmovilización total en todo el país, los días 9 y 10 de abril, fechas en la que celebra jueves y viernes santo para frenar el avance de coronavirus. Estas medidas se adoptan con la finalidad de contrarrestar el incremento de personas infectadas en Lima, Lambayeque, La Libertad, Piura, Áncash, Amazonas, Cajamarca, Tumbes, entre otras.

Esto ha generado aglomeración en entidades bancarias, mercados y otros lugares en todas las regiones. En el frontis del centro comercial Open Plaza de Piura, ciudadanos hacían largas colas para ingresar a los supermercados y a los bancos. Algunas de las personas, respetaban el metro de distancia y otras no, sin temor al contagio.

PUEDES VER Policía muere mientras patrullaba en Piura

En Áncash, pasa situación similar al costado de la Dirección Regional de Trabajo desde tempranas horas de las mañana. En el vídeo, se puede apreciar que las personas se juntan para comprar alimentos de primera necesidad, sin tener en cuenta las medidas de prevención brindadas por personal de salud.

Desde tempranas horas en Lambayeque, pobladores formaban largas colas en una conocida entidad bancaria ubicada en el centro de Chiclayo. La misma situación se reflejaba en supermercados.

PUEDES VER Extranjera desnuda se burla de PNP en plena cuarentena [VIDEO]

¿Qué medidas de seguridad debemos tener en cuenta?

Al salir de casa y al regresar debemos tener en cuenta las siguientes medidas:

1. Lavarnos las manos hasta el antebrazo con agua y jabón por un mínimo de 20 segundos.

2. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y nariz con un pañuelo desechable o con tu antebrazo; nunca lo hagas con tus manos directamente.

3. No te toques los ojos, nariz o boca si no te has lavado las manos primero.

4. Solo si no cuentas con agua y jabón cerca, utiliza gel antibacterial. Toma en cuenta que esto no debe reemplazar el lavado de manos.

5. Evita el contacto directo con personas que muestren síntomas como los del resfrío o gripe. Mantén 1 metro de distancia promedio.

6. Usa mascarillas quirúrgicas solo si debes atender a alguien bajo sospecha de infección, tienes tos o estornudos, o necesitas salir de casa por algún motivo permitido durante el aislamiento social obligatorio.