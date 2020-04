La educación del #COVID19

Martín Vegas (Programa Horizontes de UNESCO-Perú) decía ayer por Facebook que hoy les toca a los maestros del país colocarse en la “primera fila” en el campo de combate contra el #COVID19. Si algo bueno nos va entregando la calamidad que vivimos, son las lecciones en tiempo real a las que nos enfrentamos todos los días: aprender a ser solidarios de verdad, aprender a valorar el valor de lo público, acelerar nuestro entendimiento digital, por decir algo. Por ello, no debe extrañarnos que los combatientes que hoy dan la cara por todos los peruanos sean esos que se han venido desempeñando en ámbitos de la vida nacional que –todo hay que decirlo– muchas veces hemos soslayado: médicos, enfermeras, policías, guardas del orden. Y desde mañana, maestros a lo largo y ancho del Perú. El inicio de clases del 2020 será inolvidable para más de una generación de estudiantes peruanos, no solo porque ahora deben entender mejor el significado de lo “apocalíptico”, sino porque están experimentando una identidad entre lo que era su casa y su escuela. La escuela y el hogar se han convertido en el mismo lugar. La escuela no es ya un lugar físico, sino acaso virtual . Y, por otro lado, el despliegue de una diversidad de plataformas públicas/privadas de medios de comunicación –analógicos y digitales– que mañana se inician para entregar los contenidos de la estrategia “Aprende en casa”, ya nos anuncia el rol crítico que los cuidadores tendrán en esta nueva educación. Hoy empiezan clases, no solo niños y adolescentes peruanos, sino también sus familias. ¡A estudiar, que el que estudia triunfa!