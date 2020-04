Ysela Vega

Con la Resolución n° 214, el gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, solicitó al ministro de Salud, Víctor Zamora, insumos y equipamiento ante el incremento de casos de coronavirus, lo que ha puesto al borde del colapso el sistema sanitario.

El documento fue remitido a la cartera de Salud cuando se presentó el aumento de infectados. ¿Por qué se esperó que el problema se agrave para recién pedir ayuda? Lo cierto es que ahora hay más de 100 infectados y ningún ventilador mecánico disponible en el Hospital Regional Lambayeque.

Lozano Centurión afirmó que sí elaboraron el plan de emergencia para enfrentar el Covid-19; sin embargo, no se adquirieron equipos por no tener la disponibilidad presupuestal. La situación -dice- cambió ahora al contar con siete millones de soles, pero no hay stock de equipos a nivel mundial para adquirir.

Respecto a la demora en pedir apoyo al Ejecutivo, señaló que se actuó de manera correcta.

El apoyo requerido consta de 20 mil unidades de medios de transporte viral, 20 unidades de reactivo de extracción ARN Viral x 20 determinaciones, 30 enzimas transcriptasa reversa/ TAQ ADN polimerasa en un paso por 500 determinaciones, para procesar muestras para descarte del coronavirus.

Igualmente 190 mil unidades de Equipos de Protección Personal (EPP); así como 50 ventiladores mecánicos y 300 camas hospitalarias.