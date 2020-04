Seamos solidarios. El gobierno debe dar un decreto de urgencia que descuente sueldos a los altos funcionarios públicos. Marianella Ledesma.

Gestos populistas puede haber siempre. ¿Realmente, qué soluciona, más que decir que tengo una idea brillante que aplaude la población? Me parece una tontería, no por mi sueldo, que me importa un pepino. ¿Quieren que la demanda se hunda porque se reduce la mitad de los sueldos públicos? No tiene sentido. Julio Velarde sobre lo anterior.

Si alguna institución con buena voluntad quiere dar parte de su sueldo, bienvenido sea, todo suma, así que procedan, pero sin hacer tanta noticia, que lo donen en privado. Martín Vizcarra.

No, presidente Vizcarra, es una mala decisión hacer una restricción de hombres y mujeres. Las mujeres somos mayoría de jefes de hogar y debemos salir a comprar. ¡Por qué no entienden que las mujeres somos las cuidadoras de este país! Hay muchos hogares de solo mujeres. Congresista Rocío Silva Santisteban por la restricción de circulación por sexo frente al coronavirus.

Hay gente ociosa que se dedica a hacer noticias falsas para generar zozobra. Martín Vizcarra.

Tendremos la caída del PBI más grande desde la guerra con Chile, porque estamos frente al choque externo y doméstico más grande desde esa guerra. Waldo Mendoza.

La cuarentena termina el 12 de abril , pero no significa que el 13 todo vuelve a la normalidad. Martín Vizcarra.

Buenos días, señor presidente. No tengo ideología ni militancia política. Pero debo admitir que hace décadas no veía una compenetración tan arraigada como la del pueblo peruano con usted. ¿Ser popular es malo? Le piden que cumpla su palabra de no postular el 2021. Olvídese de eso, su pueblo lo necesita. Y eso prima sobre cualquier promesa. Con usted como presidente y vicepresidente hemos pasado huaycos, los Panamericanos, crisis legislativas, y ahora la pandemia, ojalá pueda solucionar todo lo que falta. Pedro Suárez Vértiz.

Qué pena que haya gente sin corazón. Jorge Muñoz al grupo taurino que lo denunció por usar la plaza de Acho para pobres durante el coronavirus.

El aeropuerto y los vuelos internacionales probablemente sean lo último que se abra. Víctor Zamora.