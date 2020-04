Denuncian despido de 30 trabajadores de la Red de Salud Pacífico Norte en plena emergencia

Mientras el presidente de la República, Martín Vizcarra, pide a los gobiernos regionales que fortalezcan los sistemas de Salud a nivel nacional, en Áncash, específicamente en la Red de Salud Pacífico Norte acaban de despedir a más de 30 trabajadores entre enfermeras, obstetras, odontólogos, digitadores y personal administrativo.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de esta Red, Delmer Lara, denunció que el director ejecutivo Antonio Casana Alencastre, hijo de la congresista de Somos Perú, Norma Alencastre Miranda, ha tomado la decisión de prescindir de personal necesario en su entidad para seguir pagando 45 mil soles mensuales a asesores y funcionarios de su entorno.

“En Áncash las cosas se hacen al revés en Salud, porque el presidente Vizcarra anuncia como política nacional fortalecer los servicios de Salud, pero el gobernador regional Juan Carlos Morillo permite que el hijo de su compañera de partido, Antonio Casana, despida gente necesaria en la Red, pero no despide al asesor legal a quien paga 6 mil 500 soles mensuales y así hacen desembolsos de 45 mil soles a gente de su entorno”, protestó indignado.

El dirigente demandó la intervención de la parlamentaria Norma Alencastre “para que no permita gente necesaria en la Red de Salud Pacífico Norte, que tiene como jurisdicción Chimbote, el distrito de Santa que es la zona de alto riesgo de contagio de Covid 19. El gobernador tal vez su inexperiencia lo hace hablar al decir que este personal que han despedido no es necesario, cómo se ve que no conoce la realidad, lo que ocurra en nuestro ámbito será culpable”.