COVID-19: El sur lució desolado de gente por inmovilización total

Redacción sur

El primer domingo decretado para la no transitabilidad a nivel nacional se cumplió casi en su totalidad en las regiones del sur. Ayer las calles estuvieron vacías, mientras que los centros de abasto, que son los lugares más concurridos, permanecieron cerrados.

En Arequipa, los ingresos a emporios como Río Seco y la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres estuvieron resguardados por efectivos de la Policía y Ejército, aunque no fue necesario, pues no había ciudadanos transitando ni comerciantes. En hospitales como Honorio Delgado, incluso el área de Emergencia casi no tenía pacientes.

Efectivos de la Policía realizaron recorridos por diferentes sectores para asegurar que se cumpla el aislamiento por el covid-19. Recorrieron el Cono Norte, donde se intervinieron hasta 5 sujetos que no cumplían las restricciones. Según información de la Policía, fueron alrededor de mil 200 efectivos quienes patrullaron las calles.

Esta institución también informó que en lo que va de abril se intervinieron a más de 4 mil personas, la gran mayoría por incumplir el estado de emergencia.

En tanto, ayer Cusco parecía una ciudad fantasma. Fue Domingo de Ramos, lo que antes solía convocar a una gran cantidad de creyentes que acudían en masa a los diferentes recintos religioso; sin embargo, el panorama esta vez fue totalmente distinto. De acuerdo a información de la Policía, la medida se cumplió al 100%. Se usaron drones para que la Policía monitoree el cumplimiento de la inmovilización ciudadana.

La situación en Tacna fue similar, los ciudadanos se mantuvieron en sus casas. Rondas de la Policía intervinieron apenas a algunos transeúntes en los conos de la ciudad. En los alrededores del área de emergencias del hospital regional Hipólito Unanue, servicios funerarios y dos boticas operaban con regularidad, pero la presencia de personas fue mínima. Mercados y terminales estuvieron completamente cerrados.

En Puno el aislamiento también se cumplió. La Policía Nacional confirmó que no se registró ningún detenido. El general del Frente Policial de Puno, Aldolfo Valverde Arcos, señaló que la ciudad dio el ejemplo en todo el altiplano. v