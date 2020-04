Un conductor enfrentó a una mujer policía que lo intervino el domingo 5 de abril, día en que está prohibida la circulación de personas. Edmundo Borda le preguntó a la policía de tránsito por qué los efectivos le pidieron sus documentos en varias oportunidades.

El hombre no permitía que la autoridad le explique, ya que la interrumpía preguntándole por qué motivo le llamaban la atención. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Tomás Valle y Túpac Amaru, en Independencia.

"Después de que me dio el pase le comenté: ‘Señorita, ¡qué raro!, en todo sitio que me paran, me llaman la atención, me gritan’. Nada más le dije eso. Cuando le comenté eso porque hasta me dio pase, vino el otro señor y me pidió documentos. O sea, no ha pasado nada”, comentó.

La mujer policía explicó ante las cámaras que, cuando lo intervinieron, Borda no obedeció y empezó a renegar. En las imágenes de Buenos días, Perú se observa que, delante de la reportera, el conductor le ofrece una revista que lleva como titular la frase ‘¿Cómo calmar el estrés?’.

“Le indico que se detenga y que se identifique. Pero el señor empieza a renegar, a decir que a cada rato lo intervienen. Le estoy explicando que estamos en estado de emergencia, para que no exponga su vida, en todo caso que no salga”, dijo la policía.

Otro policía se acercó y le pidió que deje subir a su compañero al taxi para que lo conduzca a la comisaría de San Martín de Porres. Pero el taxista se negó. “Ha habido un mal entendido, de repente. Pero usted quiere ir a la comisaría? Vamos a la comisaría. Usted no puede subir a mi carro. No puede acompañarme porque eso es como si usted me estuviera metiendo la mano al bolsillo. Usted tiene que ir [en] un patrullero”, afirmó. Tras la discusión, el hombre fue trasladado a la dependencia policial.