Las autoridades de Loreto reportaron el 17 de marzo el primer caso comprobado de una persona contagiada por el coronavirus. Para el 5 de abril, menos de un mes después, el número de infectados se elevó a 144. La velocidad con que ha crecido la cantidad de enfermos en Loreto mortifi ca al Ejecutivo porque considera que en parte es responsabilidad de la criticada gestión del gobernador Elisbán Ochoa.

La última vez que el ministro de Salud, Víctor Zamora, se reunió en Iquitos con Ochoa, este le pidió más fondos para afrontar a la emergencia: “Pero he visto que en tu presupuesto tienes dinero que no has gastado”, respondió el titular del Minsa.

Después de Lima, Loreto es la segunda región con más enfermos del coronavirus y donde se ha registrado un crecimiento exponencial de pacientes. Dobla el número de casos a Callao y Lambayeque, regiones que le siguen. Loreto sería el Wuhan peruano.

Un miembro del equipo médico que se encarga de hacerle frente a la epidemia relató a La República, con la condición de no ser identificado, cómo el personal de salud se ha contagiado porque no cuenta con la protección que le debería proveer el gobierno regional. En julio de 2019, el Ejecutivo transfirió a los autoridades regionales hasta el 90% del presupuesto del sector salud, así que estas son responsables de la ejecución del mismo. Pero en Loreto, el gobernador Ochoa se queja de la falta de recursos.

Pesadilla en hospitales

“Hay establecimientos de salud cerrados porque han sido contagiados los médicos y el personal de salud. El jueves cerró el servicio de emergencia del Hospital Regional porque encontraron a una enfermera que salió positivo y tuvo más de 50 contactos. La posta de salud de Moronacocha –en las afueras de Iquitos– ha cerrado y se declaró en cuarentena porque salieron positivos dos enfermeras y dos médicos. Otra posta } de la ciudad también ha cerrado porque se infectaron dos médicos y una enfermera”, dijo la fuente del sector Salud en Loreto.

“En Loreto los médicos y el resto del personal de salud no tiene los equipos de bioseguridad para poder enfrentar esta pandemia y ese es el problema que ahora nos agobia. Hay médicos que al ver que sus colegas han sido infectados, han comenzado a renunciar. No salen del campo de batalla por no tener los equipos necesarios. Esto nos va a llevar a la escasez de profesionales médicos en la región en un corto tiempo”, explicó la fuente.

Además de la carencia de la indumentaria de protección, el gobierno regional de Loreto incumple con el pago de sueldos a los profesionales de salud. “Nadie quiere trabajar con el gobierno regional porque saben que les va a pagar tarde, mal y nunca, como se dice. Hay una sensación de dejadez, impericia y negligencia”, señaló una fuente del Ejecutivo que sostuvo la última una reunión con las autoridades regionales.

Un frente abandonado

“El Gobierno publicó una resolución sobre los montos a pagar al personal médico, pero aquí en Loreto no se está cumpliendo y eso nos desalienta. Es la suma de la falta de indumentaria apropiada y el sueldo lo que nos perjudica. Aquí hay descontento porque vemos al gobernador Ochoa que sale en sus conferencias con su mascarilla N-95, sin embargo, el personal de salud cuenta con el tapaboca más simple”, dijo un integrante del personal médico a La República.

Según sobre situación diaria del gasto público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para este año se le ha asignado al Gobierno Regional 356.9 de soles para el sector Salud, específi camente para 8 rubros (ver recuadro). Hasta el momento ha ejecutado el 27%, lo que para las fuentes del Ejecutivo resulta muy poco en el contexto de la lucha contra el coronavirus.

El vicegobernador de Loreto, Andrés Ferreira, declaró a La República que el verdadero reclamo del personal de salud no es el sueldo sino el equipamiento adecuado.

“El lunes el ministro de Salud comentó que el gobierno había transferido 5 millones y solo se había gastado 10 mil. Pero esos datos no son exactos. Lo que demandan los médicos y la gente de enfermería de los hospitales y demás centros de salud son equipos de protección. Cuentan con esos equipos, pero no con la suficiente cantidad para cambiarse permanentemente”, afirmó Ferreira. Sin embargo, admitió que hay protestas por los sueldos.

“No se debe. El tema son las horas extras, eso es lo que sí se está debiendo, pero a algunos. Pero médicos impagos no hay. Todos están pagados en el tema de sueldos . En el tema de locadores (contratados) hay un asunto administrativo. Está presupuestada su plata y se está corriendo con los trámites administrativos. Pero no son todos. Será el 10% del total, nada más”, indicó Ferreira.

El vicegobernador regional de Loreto aceptó que el contagio de médicos, enfermeros y otros miembros del personal del sistema de salud ha generado el cierre de algunos establecimientos y se han visto obligados a improvisar instalaciones para atender la cada vez mayor demanda de los enfermos.

“Los infectados dentro del personal de salud que trabajaba en emergencias han sido retiradas del servicio y las personas que trabajaban con ellos, también han sido retirados y todos están en cuarentena. Esto nos ha ocasionado muchas bajas entre el personal médico, por eso no contamos con sufi cientes médicos”, indicó Ferreira.

“Por ejemplo, el último viernes emergencia de Essalud cerró porque cuatro servidores salieron positivos. Se han levantado carpas de contingencia para continuar con la atención. Y el caso del hospital regional también dieron positivo dos servidores de salud. Pero este lunes se reabrirá emergencia del hospital regional. Sí, tenemos carencias, porque cuando dieron positivo estas dos personas todo ese personal de emergencia del hospital regional ha ido a cuarentena. Igual está pasando en algunos centros de salud como Bellavista y en la zona de Moronacocha. Por eso falta el personal médico. Ese es nuestro problema”, explicó Ferreira.

La fuente médica contactada por La República señaló que las decisiones del gobernador Elisbán Ochoa han generado controversia en el sector salud.

“El gobernador dispuso que fueran trasladado a Iquitos 7 respiradores artifi ciales que están en el hospital de Santa Gema, en Yurimaguas. La población se enteró y lo ha cuestionado y amenazado. Lo que está queriendo el gobernador es desvestir un santo para vestir a otro cuando lo que debería hacer es comprar”, señaló la fuente.

El director regional de Salud, Percy Minaya León, confirmó a La República que existen dificultades para abastecerse de los ventiladores mecánicos para los pacientes graves.

“Básicamente el problema para nosotros es el equipamiento para los hospitales porque no tenemos suficientes ventiladores. Aquí los casos se están elevando mucho más rápido que en cualquier otro lugar del país, más rápido que en Lima. Para nosotros es preocupante porque sabemos que la transmisión comunitaria se va intensifi cando y no vamos a tardar en tener muchos más casos de personas que necesiten respiración mecánica. No tenemos sufi cientes respiradores mecánicos para salvar a las personas de la muerte”, reconoció, crudamente, el médico Percy Minaya.

“Hemos hecho el pedido (de ventiladores mecánicos). Tenemos aprobado un plan de contingencia desde febrero de este año por 11 millones de soles y esperamos que el Ministerio de Salud lo transfiera. El ministro Víctor Zamora ha venido personalmente a Iquitos con dos ventiladores para la Unidad de Cuidados Intensivos.

Sin embargo, hace falta un promedio de 15 ventiladores y en este momento tenemos 7. De los cuales, uno fue entregado por el Seguro Social, otro por las clínicas privadas y los otros son del Hospital Regional de Loreto”, apuntó el director regional de Salud de Loreto.

Con un creciente número de infectados, con infraestructura hospitalaria limitada y pocos médicos y enfermeros para atender las emergencias, el coronavirus parece ganar la batalla en Loreto. “Vendrá una avalancha de pacientes a Iquitos y no tendremos condiciones para atenderlos”, previó el director ejecutivo del Hospital Apoyo Iquitos , Roger Reátegui. Las cifras serán de terror.