La unión hace la fuerza. Ese es el mensaje que dieron un grupo de instituciones privadas de la ciudad Trujillo, región La Libertad, tras brindar apoyo a los sectores más vulnerables de la jurisdicción, debido a los efectos de la declaratoria de emergencia y aislamiento social obligatorio dictadas por el Gobierno, a fin de frenar la expansión del coronavirus.

En esta ocasión la empresa privada técnica Avícola S.A., el Club de Leones y la comuna de provincial de Trujillo, coordinaron la donación de 3, 800 pollos a familias de bajos recursos, con el propósito de que acaten la cuarentena obligatorio y no vean afectado sus ingresos. Muchas de las familias no han podido acceder al bono de S/380 “Yo me quedo en casa”, y viven tiempos difíciles para poder alimentarse.

PUEDES VER Semana Santa: trujillanos celebran Domingo de Ramos pese a cuarentena

De esta forma, se entregaron las aves a familias pobres de un sector del centro poblado Alto Trujillo (distrito El Porvenir), a los territorios vecinales de la provincia y a los clubes de madre que atiende la comuna provincial. Además, se distribuyeron 200 pollos a integrantes de la Policía Nacional y otros 200 a la parroquia San José, y al Ejército.

Las familias agredecieron a las autoridades ediles y miembros de empresas por gestionar que el apoyo llegue hasta ellos, pidiéndoles ayudar a otras personas vulnerables que vienen siendo afectadas por la paralización de actividades laborales.