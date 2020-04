Coronavirus: conoce al policía que adaptó la canción “El Preso” para concientizar a la población [VIDEO]

La Libertad. Todos se están sumando para concientizar a la población para que se quede en casa debido al incumplimiento de la inmovilización social obligatoria (cuarentena). Estos hechos han incentivado la imaginación de muchos artistas y cuidadanos, entre ellos un sub oficial de la PNP que adaptó la canción “El Preso” de los Frukos y sus Tesos con el mensaje “Quédate en casa”.

La iniciativa fue del integrante del grupo Terna del Escuadrón Verde de la PNP, Renato Mosquera Martínez, quien en un momento de descanso de sus labores, adaptó la letra musical de esta agrupación, con la finalidad de motivar a la población que no salga de su casa y así poder vencer al coronavirus.

El vídeo a comenzado a viralizarse en las redes sociales, donde muchos han aplaudido su iniciativa y mostrado su agradecimiento por esta propuesta.

En Piura

En Piura, el comisario de Catacaos, mayor PNP Pablo Tamayo Palacios, compuso una canción y la difundió en redes sociales para sensibilizar a la población para el uso de protección personal ante la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el coronavirus.

Explicó que a diario realizan un patrullaje integrado por las principales calles de la ciudad, donde aún detienen a irresponsables ciudadanos, pese al aislamiento social (cuarentena) dispuesta por el Gobierno.

“La letra de esta canción está inspirada en que la población no salga a las calles para que los casos por COVID-19 no sigan aumentando en el país. Me gusta mucho la música por eso decidí componer una canción para que se escuchada por los moradores de Catacaos”, dijo el mayor PNP.

Cabe resaltar, que Catacaos es un distrito que a diario recibía miles de turistas de diferentes partes del país por sus actividades de alfarería y metalurgia.