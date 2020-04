Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional patrullan las calles de Lima y todo el Perú para supervisar el cumplimiento de la orden de inmovilización social, que, hoy domingo 5 de abril, aplica para todas las personas sin distinguir el sexo.

El general FAP Mario Grozo informó a Canal N que durante la mañana se intervino a dos personas en el distrito de Miraflores, que salieron a pasear a sus mascotas sin el uso de mascarillas ni guantes. Los infractores aceptaron su responsabilidad y fueron conducidos a la comisaría del sector.

“Nosotros estamos haciendo un patrullaje de concientización e intervención. Acá no hay excusas. La disposición es que nadie circula en ningún parte del territorio peruano”, explicó el miembro de la Fuerza Aérea.

También se encontró sentada en un parque a una mujer de la tercera edad, pero ella no fue detenida, ya que se mostró alterada y debido a su condición se ordenó a un agente acompañarla hasta su vivienda. “Hemos tenido una contemplación por ser una señora muy mayor”, dijo el general.

La mujer alzó la voz contra reportera del mencionado canal y le pidió que no la grabe. “Soy sobrina de los héroes FAP. A mí no me filmes”, declaró la anciana, mientras apuntaba con su bastón a la mujer de prensa y al camarógrafo.

PUEDES VER Organizan fiesta en plena cuarentena y son intervenidos por el Ejército

A pesar de estar tres intervenciones, el coronel FAP Carlos Elera indicó que en la mayoría de Miraflores los vecinos han acatado la orden.

Tras patrullar este distrito, el grupo de los 157 militares se dirigió a Surco, Surquillo y San Borja para continuar con su labor.