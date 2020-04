En épocas de cuarentena debido a la pandemia del Coronavirus, no todo es malo. De regreso a mi casa después de trabajar, me topé con una escena que me conmovió. Un joven que padece de síndrome de Down atendía afanosamente a un anciano padre quien con las justa lograba acostarse sobre una banca de madera de la Plazuela Elías Aguirre.

Como pudo, el joven, quien siempre ha dependido de los cuidados de su padre, lo ayudaba a acostarse. Le cogía la cabeza y levantaba sus piernas hasta lograr su objetivo. “Con cuidado, con cuidado hijo”, le repetía el anciano y la única respuesta que había por parte del hijo era llenarlo de besos en la frente.

Esta vez los papeles se invirtieron y eso lo entiende el joven, quien sabe que ahora es él quien debe llenar de cuidados a su progenitor.

Muchos indigentes como esta pareja de padre e hijo viven el estado de emergencia y cuarentena en la calle sin ningún tipo de ayuda. Nadie se ocupa de ellos y lo único que hace la gente es mirarlos y voltear la cara a otro lado.

Un joven policía que se encontraba de servicio en la Plazuela Elías Aguirre nos contó que ellos se han instalado en ese sector pues en estos días resulta, para ellos, más seguro, además que una que otra gente les da alimentos.

Ya han intentado llevarlos a un albergue, pero lamentablemente no existe ninguno en el que se les pueda instalar. “Nadie se acuerda de ellos, sobrevive como pueden”, dijo. Pero ellos no son el único caso. Existen muchos más. Algunos se han instalado en el parque principal, otros ocupan varios frontis de locales comerciales de la avenida José Balta, Pedro Ruiz y Luis Gonzales.

Mientras la pandemia del Covid-19 avanza en Lambayeque, los indigentes la enfrentan solos y como pueden, y hasta el momento, van sobreviviendo.