Muchos hogares están viviendo penurias desde hace tres semanas que inició el estado de emergencia sanitaria en el Perú. Pese a los esfuerzos de las autoridades para atender a las familias más vulnerables, aún existen algunos que con los pocos alimentos que quedan en sus casas están tratando de resistir.

Paula Sotomayor de 68 años vive en la comunidad de Huanki del distrito de San Sebastián, provincia de Cusco y representa uno de esos casos.

Ella tiene 21 perros y gatos que alimenta y que se convirtieron en su principal compañía desde que falleció su esposo y fue abandonada por su hijo que se convirtió en alcohólico. Para tener un lugar donde residir, aceptó la guardianía de una casa a medio construir, contó a Perú 21.

Doña Paula se sostiene solo con la caridad de sus vecinos, pero estos días han sido difíciles. Hubo veces que no comió nada y una de las principales razones de ellos es por su hijo.

“Yo tenía unos víveres que me regaló una vecina y todo me lo ha robado mi hijo, entró borracho y me amenazó con una piedra, yo tengo mucho miedo y me quiero ir de aquí, pero no tengo a donde, pido refugio o asilo en algún lado, por favor”, manifestó a Perú 21.

PUEDES VER: Chinos edificarán en dos meses hospital en Cusco

Paula señaló que no recibió el bono de 380 soles otorgado por el Gobierno. Tiene la esperanza de recibir una de las canastas de alimentos que la municipalidad alista para repartir a familias necesitadas.

Las personas interesadas en apoyar a la anciana pueden llamarla al número 945 047 754.