Cuando lo humano nos es ajeno

José Víctor Salcedo

Un padre viajó con su hija a Lima para hacerla tratar del mal que padece. La cuarentena impidió su retorno a Cusco. Desde el 16 de marzo intentó volver a su casa sin éxito. Durante más de medio mes soportó carencias, vivió una pesadilla.

Después de muchas gestiones, hoy, el gobierno autorizó dos vuelos humanitarios para facilitar el retorno de 372 cusqueños.

Su salida de Lima se hizo bajo estrictas medidas de seguridad y a su llegada a la Ciudad Imperial el control se repitió. El triaje, la gestión de las pruebas rápidas, la gestión de los hospedajes donde llegaron se consiguió con mucho esfuerzo.

Cada uno tendrá que cumplir la medida de cuarentena por 15 días, caso contrario será denunciado y podría terminar en prisión. Cada uno firmó un documento aceptando esas condiciones.

En el grupo que volvió hay 46 menos de edad, 42 ancianos, cuatro embarazadas, 51 personas con alguna enfermedad, otros desempleados y más.

El vuelo ha sido un aliciente para todos. Todavía queda un grupo a la espera de un gesto solidario del Estado.

Sin embargo, un acto humanitario se ha vuelto a los ojos de algunos una medida desatinada, cuestionable y hasta reprochable. ¿Desde cuando la solidaridad con el prójimo puede tener algo de negativo? ¿Por qué surgen esas posiciones infraternas? Es comprensible el miedo a que los ciudadanos que vuelven de Lima - donde el coronavirus pasó a la fase de contagio comunitario- lleguen trayendo el virus. No es, sin embargo, fraterno pretender que se queden abandonados en Lima y, debido a su vulnerabilidad, sean víctimas del Covid-19.

El miedo es entendible. Actuar empujado por él - en lugar de la razón- no lo es. Nadie debería temerle a la solidaridad.

Como tampoco deberían validarse aquellas posturas que quieren que los turistas sean expulsados. Dicen que el turismo no los favorece, pero los estudios demuestran -aunque no nos guste- que 2 de 10 cusqueños tienen ingresos gracias a la ‘industria sin chimeneas’. Que el turismo no sea una actividad que genere beneficios tangibles para todos es una falla del sistema y seguro del empresariado, pero no del visitante nacional o foráneo.

En todo el mundo crece la convicción de que el virus sólo será vencido con la cooperación de todos. Todos implica unidad, humanidad y solidaridad.

No dejemos que el miedo aflore prejuicios y egoísmos. Saquemos en estas circunstancias lo mejor de nosotros.