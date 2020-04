17 asistentes a funeral mueren por beber alcohol adulterado

Por: Óscar Chumpitaz y Jhovana Mendoza

Al menos 17 personas fallecieron en Huancavelica esta semana y otras ocho corren el riesgo de quedarse ciegas debido a la ingesta de licores adulterados en los funerales de un poblador muerto por un infarto.

Las víctimas bebieron alcohol en pleno estado de emergencia, con la idea de que así evitarían contagiarse de coronavirus, informaron las autoridades de la región.

Muchos de los afectados ingresaron a diversos hospitales desde el 29 de marzo. Desde entonces, los decesos ocurrieron uno tras otro. Unos llegaron con vómitos, convulsiones y otros con respiración lenta y piel azulada. La red de salud de Angaraes confirmó ayer la muerte de 17 personas y aseguraron que fue por intoxicación alcohólica y no por COVID-19.

La directora del hospital de Lircay, Erika Morales Santibáñez, señaló que durante el velatorio se realizó un ritual de pago a la tierra y luego se preparó un ‘remedio’ para combatir el coronavirus.

Fuentes de la Dirección de Investigación Criminal indicaron que en el transcurso de la semana se decomisó alcohol de dudosa procedencia y se intervino el local donde se vendió el producto a los afectados.

De varios caseríos

Según la Policía, las víctimas de la intoxicación eran moradores de los anexos de Anchonga, Hatun Pata, Tucshipampa, Ccollpa, Cieneguilla, Bellavista, Lircay y Jarhuarun.

Luego de los funerales, cada uno volvió a su hogar, pero dos días después empezaron a sentir problemas de salud. Unos eran familiares y otros amigos de la persona fallecida.

“Estas bebidas son una mezcla de alcohol etílico con alcohol metílico, de elaboración casera”, dijo un agente de la Policía.

Una de las víctimas, Polinario S. Q. (43), murió en su casa, en el barrio de Ccollpa, en el poblado de Uchcupampa. Sufrió una pancreatitis aguda y neumonía por intoxicación alcohólica.

Poco antes, personal de Epidemiología informó que ocho personas habían muerto en el hospital de Lircay y otros tres cuando eran referidos al hospital de Huancavelica y otro en la posta de Anchonga.

Entre ellos están Máximo P. M. (37) , Gregorio Ll. C. (39), Luis Chávez S. (47), María C. O. (44), Lucía T. I. (78), Víctor P. I. (62), Elsa L. C. (40), Cirilo P. A. (53), Segundino H. E. (43), Rufi na B. C. (57), Modesto M. L. (57), Ruperto S. C. (78), Ceriano I. C. (50), Magno H. I. y Delfín Ñ. Q. de 58 años.

El subprefecto de Lircay, Pablo Ñahuincopa Arango, señaló que la cantidad de fallecidos sobrepasó la capacidad del hospital. “Esta tragedia ha conmocionado a la población”, dijo, consternado.

Inpe confirma cinco casos de COVID-19 en penales

Un trabajador penitenciario del establecimiento transitorio para reos en cárcel (Carceleta de Lima) fue confirmado como positivo para COVID-19 y actualmente se encuentra en cuarentena en su domicilio y bajo vigilancia, confirmó ayer el Inpe.

Y por la tarde se trasladó a cuatro internos del penal Sarita Colonia (Callao) a un hospital cercano con el fin de hacerles las pruebas de descarte. Las muestras tomadas arrojaron que todos ellos son positivos para COVID-19, por lo que han sido aislados y sometidos a atención médica.

Otros servidores e internos han sido sometidos a pruebas de descarte, y se hallan a la espera de los resultados.