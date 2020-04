Maurizio Quintanilla Salinas, utilizó las redes sociales para enviar una carta dirigida al gobernador de Arequipa, por la forma en la que maneja la emergencia por el coronavirus. La que se lee a continuación:

Señor Cáceres Llica,

Me dirijo a usted como arequipeño, aunque usted no lo es, pero espero que me entienda; me dirijo como arequipeño que, por vivir fuera de Arequipa, tiene la posibilidad de ser objetivo.

No hablemos de su demostrada incapacidad para dirigir la Región, no es su culpa, pues es su gran ignorancia y falta de preparación, la que le hace llevar a Arequipa como un barco a la deriva.

Pero usted sí es culpable de no rodearse de asesores competentes, eso, señor Cáceres Llica, es sólo falta de humildad y de sentido común.

Al día de ayer, 3 de abril, las cifras oficiales, de todo el país, arrojan 1,746 casos confirmados, 73 fallecidos, una letalidad de 4.18%; Arequipa tiene 37 casos confirmados y 2 fallecidos, eso es, una letalidad de 5.41%. Lima, con 12 millones de habitantes tiene una letalidad del 3.66%. Es decir, Arequipa está con una letalidad mayor a la de Lima y a la de todo el país. Eso, señor Cáceres Llica, no sólo es preocupante, ¡es una vergüenza!

Al igual que en todo el país, Arequipa tiene una seria deficiencia en la infraestructura de salud, pero no es excusa, porque usted no depende de un presupuesto nacional; La Región Arequipa tiene su propio presupuesto e inclusive, un jugoso canon minero; así que no hay excusa, más allá de su incapacidad y la de los que le precedieron, lo cual, tampoco es excusa, porque culpar a las administraciones anteriores, no es más que refrendar la propia incapacidad. En el sector privado, a los 3 meses ya le hubieran despedido.

Pero, no miremos la pobre y triste infraestructura, sino, qué podemos hacer con lo poco que tenemos.

1. Arequipa tiene profesionales muy capaces, expertos en el tema, pero no los ayayeros que le acompañan. Convoque al Decano del Colegio Médico, a la Decana del Colegio de Enfermeras, a los Directores de las facultades de medicina, a los Directores médicos de las clínicas privadas y, organice un equipo de asesores de primera calidad. Eso, señor Cáceres Llica, no va a costar un centavo.

2. Designe un espacio, ¡no una carpa! que podría ser el Hospital Maritza Campos, en Cerro Colorado, como Centro Especializado para Coronavirus, e implemente 2 ambientes: uno, más grande para pacientes semi críticos y otro para pacientes críticos o UCI. Por favor, el Hospital Honorio Delgado no! ni siquiera tiene ascensores en buen estado, no tiene ambientes adecuados. En todo caso, designe un ambiente aislado del IREN Sur.

3. Que el equipo de asesores designe un responsable par ese centro de atención y 2 responsables, uno para cada una de esas Unidades.

4. Reúna el equipo, existente en los hospitales de la Región, necesario para el funcionamiento de este Centro especializado, no importa que tenga que, momentáneamente, retirarlo de otros hospitales, esta situación, lo amerita.

5. Recurra a la empresa privada, por ejemplo, a su archienemigo Cerro Verde y pídales, humildemente, sí, humildemente, que compren y donen, todo lo que haga falta. Deje sus falsas poses de luchador social y vaya, con el rabo entre las piernas, a rogarles que nos ayuden con la compra de respiradores y monitores.

6. En lugar de andar diciendo que Arequipa no tiene un protocolo, no se haga el tonto o el que quiere inventar la pólvora y siga el protocolo nacional del MINSA, que, por algo, está funcionando.

7. Cuide, cuide mucho al personal de Salud, distribuya mascarillas y guantes, por lo menos mascarillas, a todo el personal de salud, a todos, no solo a su esposa. En este momento, es el activo más valioso que tiene Arequipa.

8. Disponga que se utilice, en todos los hospitales y centros de salud, desinfectantes de la mejor calidad, no lejia, tanto para el personal de salud, como para lo que se designa como “superficies”, es decir, pisos, paredes, superficies altas, como mesas, camas y camillas, etc. y equipos como monitores y respiradores, etc. La lejía será muy barata, pero malogra todas las superficies. Existen desinfectantes hospitalarios, amonios cuaternarios de quinta generación que, además de ser efectivos contra todo tipo de virus, incluido Coronavirus, no maltratan las superficies ni los equipos, ni al personal.

Con seguridad, he omitido una serie de aspectos y detalles, no soy especialista, sólo soy Economista, pero los expertos le sabrán asesorar.

Por último, señor Cáceres Llica, si tiene un poco de sentido común y, pido al Señor que si no se lo dio, se lo dé ahora, piense en los arequipeños, como si se tratase de su familia, su esposa, su madre, sus hijos… no piense como político, como el fracasado político que es, e imagine que algún familiar suyo, incluso usted mismo, también podría ser contagiado y cómo le gustaría que se le atienda. Dónde, con qué equipos, con qué cuidado, con un personal en qué condiciones…

Y, cuando pase esta crisis, que, esperemos pase pronto, tenga la decencia o, por lo menos, la hombría de renunciar, a un cargo que, definitivamente, le quedó grande.

Maurizio Quintanilla Salinas

DNI 29232555

NOTA EDITORIAL:

*El gobernador Elmer Cáceres Llica sí es arequipeño. Nació en la provincia de Caylloma, región Arequipa.

*El hospital Maritza Campos no sería una alternativa viable para ser el hospital covid -19, porque su construcción está inconclusa.