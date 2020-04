Carta abierta de un ciudadano para el presidente de la República, Martín Vizcarra

Mauricio Rozas Valz utilizó las redes sociales para enviar una carta dirigida al presidente Martín Vizcarra, para pedirle que envíe a Arequipa un grupo de especialistas que manejen la situación por el COVID-19. Su pedido, es por la forma en la que las autoridades locales manejarían la emergencia por el coronavirus. La misiva se lee a continuación:

PUEDES VER: Carta abierta de un ciudadano para el gobernador Elmer Cáceres Llica

Ing. Martín Vizcarra,

De corazón, me gustaría que esta carta llegara a sus manos hoy, domingo 5 de abril para que pueda tomar medidas inmediatas.

Entiendo claramente que debe recibir miles de mensajes y demandas en esta emergencia sanitaria, y que está demasiado ocupado para leer y atender todo lo que le llega. Pero esta vez se trata de la vida de miles de personas que están en claro riesgo.

La región Arequipa está desprotegida. Su capital, la ciudad de Arequipa, tiene más de un millón de habitantes y está corriendo un serio riesgo de convertirse en el Guayaquil peruano.

Tenemos un gobernador regional que no está en capacidad de hacer frente a una situación tan delicada como esta, y que requiere de un manejo muy profesional y técnico. La vida de miles de personas está en manos de un grupo de ineptos que administran los recursos de la región.

Créame que no se trata de un aprovechamiento político de la situación. Eso sería canallesco en las actuales circunstancias. Soy consciente de que el pueblo eligió este gobierno regional y que son las leyes de la democracia que obligan a soportar tan nefasto mandato por todo su período. Pues ya no hay ni habrá tiempo ni cabeza para pensar en revocatorias. Es más, no dudo que haya la mejor intención de hacer frente a la situación. Pero no hay capacidad de gestión.

Y es que esto, literalmente, es un asunto de vida o muerte. La salud de miles de personas está en serio peligro y no se puede esperar una hora más.

Por favor, extorne usted los fondos transferidos a la región y envía a una persona especializada y capaz con todo su equipo a Arequipa, y que se haga cargo y tome el control de la situación.

Entiendo que haya vacíos legales para hacer esto, y que el canal regular sea a través de los gobiernos regionales, pero este estado de excepción, podría justificar totalmente un tratamiento especial, pues se trata de salvar miles de vidas.

Un tema que implique salud pública y la vida de miles de personas, no se puede dejar en manos de alguien que no está en capacidad de hacerle frente.

Por favor Sr. Presidente, ayúdenos. No le estamos pidiendo más presupuesto ni más equipos ni ningún tratamiento especial que el asignado a nuestra región. Le estamos pidiendo alguien capaz que administre esta emergencia. No sea que después tengamos que lamentar un colapso sanitario y un desborde que implique miles de muertes.

La situación en realidad es angustiante.

Repito: espero que estas líneas lleguen a sus manos. El pueblo de Arequipa y todo el país se lo vamos a agradecer.

Atentamente,

Mauricio Rozas Valz