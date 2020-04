Maneja vehículo edil por dos horas para que vecina compre refrigerador

Esta mañana, día en que las mujeres tienen permiso del Estado para abastecerse de alimentos, la presencia de una camioneta de un municipio liberteño llamó la atención. El chófer de un vehículo de la Municipalidad Distrital de San José, en Pacasmayo, fue sorprendido lejos de su jurisdicción: viajó dos horas hasta Trujillo.

La unidad, de placa EGK-582, se encontraba estacionada en las afueras de un concurrido centro comercial de la ciudad, ubicado en la avenida América Norte.

Al ser interrogado, el conductor de apellido Guzmán Cotrina se sinceró y dijo que estaba esperando a una señora que tenía necesidad de adquirir un refrigerador y no tenía a nadie que la llevara.

“Es una paisana de mi sitio y aproveché que estaba por acá, ya que vine trayendo a unos pacientes a una clínica”, señaló.

Finalmente, añadió: “Quise hacerle un servicio, pero ya me retiro porque no voy a estar esperando hasta la hora que ella quiera. Como está demorando y estoy obstaculizando el tránsito ya me retiro”.

Camioneta

Al hacer la consulta vehicular en el sistema web de Registros Públicos, se constató que la propietaria era la Municipalidad Distrital de San José (Pacasmayo), situada a más de dos horas de la capital de la región La Libertad.