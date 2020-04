Decano del Colegio Médico de Arequipa: Sólo aprenderemos cuando mueran más personas

Fiorella Montaño

Arequipa

Gutiérrez conversó con La República después de una reunión con los médicos, directores de hospitales, el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, y funcionarios.

¿Cree que las autoridades de salud en Arequipa actúan a la altura de las circunstancias?

Lo del coronavirus tiene dos meses en el Perú. Desde febrero había protocolos y disposiciones del Ministerio de Salud, ya las gerencias regionales del país debían tomar medidas preventivas. Entramos al segundo mes de emergencia y se siguen dando discusiones bizantinas, qué hospital recibirá a los pacientes de covid-19. Ahora, ningún hospital del Minsa está en condiciones. La decisión que se tomó (elegir al Honorio Delgado) permite poner coto a estas discusiones y postergaciones. Se iba pasando el tiempo y no se hacía nada. Ahora se tiene que ver la capacidad de gestión. El gerente regional de Salud y el gobernador deben rendir cuentas sobre la implementación del hospital.

Mucho se critica a la gestión por la forma cómo enfrenta esta emergencia.

Uno de los pedidos reiterados es que se cambie a las autoridades de salud en Arequipa. Desde el gerente hasta los directores de hospitales. Fue un pronunciamiento del Colegio Médico hace dos semanas. Falta un liderazgo efectivo. No podemos tener esta dicotomía donde el gerente y el propio gobernador amenacen a los profesionales médicos. Así no se puede trabajar.

¿Cómo los amenazaron?

Declaraciones públicas de que se va a abrir procesos penales a los médicos que se opongan a las disposiciones que da la Gerencia Regional de Salud. En los hospitales mandaron memorándums a trabajadores, iniciando procesos administrativos. No se puede trabajar de esa manera. Los médicos somos aliados, siempre y cuando se tomen decisiones correctas.

¿El Hospital General es adecuado para atender el coronavirus?

Si se escogía el Goyeneche le aseguro que se presentaban las mismas quejas e iban a seguir pasando los días. Ya tenemos 2 muertos, ¿entonces cuándo vamos a tomar conciencia? Cuando estemos como España e Italia y mueran cientos al día.

¿Cree que se podría llegar a descontrolar la pandemia en la región?

Eso dependerá de cómo la población adopte las medidas de prevención. Se ve que la gente sigue caminando después del toque de queda. En el Avelino hay un montón de gente. No hay una conciencia social. Solo aprenderemos de la experiencia cuando más personas empiecen a morir. Hay que recordar que los lugares donde hay más víctimas son aquellos donde no se cumplió la cuarentena.

-¿Le parece que las regiones están olvidadas por el gobierno nacional?

El presidente ha insinuado que esta es la gran oportunidad de cambiar el sistema de salud, que es muy fragmentado. El Minsa, EsSalud, la sanidad, etc., cada uno con sus propios protocolos. La salud debe ser vista por un solo ente.

¿Eso desaparecería las gerencias regionales de salud?

Deben desaparecer los reinos feudales porque al final, el gerente regional solo rinde cuentas a su gobernador y eso no es correcto. Se toma un manejo político de la salud. Además se debe desburocratizar el sector salud.

Ya hay un médico contagiado en Arequipa, es de EsSalud.

Cuántos posibles contagios estarán realizándose porque todavía no tenemos un laboratorio funcionando ni pruebas rápidas. Cuando se haga los tamizajes en Arequipa, los casos se van a disparar.

¿Por qué les falta instrumental médico? ¿No se compró o están guardados y no los entregan?

Nunca se dio importancia a la salud en Arequipa. Por eso hay deficiencias. También hay una cuestión de gestores, no solo acá, sino en todo el Perú. Los presupuestos dados no se ejecutan correctamente. Imagínese, yo como ministro de Salud escucho los reclamos de más presupuesto, y me están devolviendo el 40% de los recursos.

¿Eso pasó en la región el 2019?

Claro. Ahora la mayor parte del presupuesto del sector se va al gasto corriente, pago de planillas. Hay una cantidad espectacular de trabajadores administrativos y poco presupuesto para contratar personal médico.

En la reunión del miércoles, ¿qué más se trató?

Mayor liderazgo y comunicación a las autoridades. Hay un mensaje muy divergente, se habla de hacer protocolos en Arequipa, cuando ya existen. No puede estar emitiéndose ese tipo de opiniones.❖