Un grupo de 195 peruanos que se encontraba en Colombia cuando se dispuso el cierre de fronteras para evitar la propagación del coronavirus en el país, pide que el gobierno le asigne un vuelo humanitario para reencontrarse con sus familiares.

Desde sus refugios y albergues donde se encuentran temporalmente a la espera de una aeronave para emprender el viaje de regreso, los connacionales manifestaron a La República que la mayoría se encontraba en Colombia por motivo de estudios, trabajo y turismo.

Indicaron que cuando se declaró la pandemia del coronavirus, sus vuelos de regreso fueron inmediatamente cancelados, sin la posibilidad de buscar otras alternativas. Mientras tanto, sobreviven en territorio colombiano con los escasos recursos con que cuentan y que virtualmente se les ha terminado.

Michael Campos Tiza de 24 años, estudiante de contabilidad de la Alcides Carrión de Cerro de Pasco, viajó a Colombia para capacitarse en su especialidad. Cuando pretendió retornar al país, su vuelo había sido cancelado por el cierre de fronteras. Ahora está refugiado en un albergue de la Cruz Roja en la ciudad de Bogotá, junto a su padre de 64 años, que lo acompañó.

"Estamos varados desde el 16 de marzo y, lamentablemente, nuestro Consulado solo nos dice que están trabajando en el caso, pero hasta el momento no tenemos una respuesta. Tampoco recibimos ningún apoyo del Consulado, solo nos ha dado unas pastillas si nos duele la cabeza y ropa rota de segunda”, dijo Michael Campos.

El gobierno de Martín Vizcarra asignó 12.9 millones de soles al Ministerio de Relaciones Exteriores para subvencionar la repatriación de al menos 18 mil peruanos, pero se presentaron dificultades porque se inscribieron personas que no requerían regresar al país porque eran residentes en el extranjero.

Hasta el momento han sido repatriados de distintas partes del mundo, más de 7 mil compatriotas, quienes al arribar a territorio peruano deben permanecer en cuarentena en hoteles que han sido habilitados especialmente para recibirlos.

“La situación acá es lamentable y hay muchos de nuestros compatriotas que ya no tienen ni un peso (moneda colombiana) para sobrevivir más días ante la amenaza del coronavirus, relató Michael Campos: “Sabemos que el presidente Martín Vizcarra envió un presupuesto a las Embajadas de nuestro país, para ayudar a los peruanos, pero esa ayuda no está llegando Nos han dicho que no tienen dinero, que nos busquemos cómo sobrevivir”.

Alrededor de una veintena de connacionales ubicados en Bogotá se encuentran refugiados en un albergue de la Cruz Roja, que les abrió las puertas para que duerman y se alimenten.

Señal en rojo

Por su parte, María Elena Campos Espinoza de 27 años, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, vive una pesadilla. Se encuentra aislada en una habitación de una casa de hospedaje de Bogotá, por un posible contagio de coronavirus. Sin embargo, hasta el momento las autoridades colombianas del sector salud no le han aplicado la prueba de descarte.

"Ayer con mi compañero de estudios nos aislaron en un cuarto, porque yo presente los posibles síntomas del coronavirus. Comunicamos al Consulado sobre la situación, pero ellos nos han dicho que esperemos tres dias para hacernos las pruebas . Esto es muy triste y lamentable”, dijo con con congoja María Elena Campos.

“No me siento nada bien, todos días lloro, ya no tengo dinero y ahora estoy con depresión porque quiero estar al lado de mi familia", expresó la estudiante peruana.

"Quiero que mi voz sea escuchada, no vine aquí a divertirme. Yo vine a estudiar y capacitarme en Colombia, así como yo hay otros peruanos que están sufriendo. Algunos tienen cáncer y otros se han sumido en una crisis emocional. Es duro estar aquí en un país que no conocemos a nadie. Presidente, no se olvide de nosotros, por favor ayúdenos ", manifestó María Elena Campos.

Los peruanos varados en Colombia entregaron una solicitud al cónsul general del Perú en Bogotá, Alfredo Flores García, para que coordine con la Cancillería colombiana la repatriación de casi 200 nacionales de dicho país varados en el Perú y se aproveche el avión charter que los recogerá y taerá a la capital de Colombia.