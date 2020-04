El Colegio Médico del Perú denunció que el área de COVID-19 destinada para pacientes y sospechosos de coronavirus en el Hospital Edgardo Rebagliati ya no cuenta con más espacios para atención de futuros infectados.

En un material audiovisual emitido por el gremio, los médicos mostraron la situación que vive el nosocomio con respecto al incremento de pacientes al COVID-19. Según lo expuesto, ya no cuentan con zonas para los infectados e, incluso, instrumentos como ventiladores y respiradores no alcanzan para todos.

Los médicos del hospital mencionan que “el área de tópico no está acondicionada como debería. No contamos con laboratorios ni rayos X”. También manifestaron que no tienen instrumentos para realizar diferentes pruebas para los sospechosos.

Agregó que en esta situación los pacientes y sospechosos de coronavirus se encuentran en la misma zona de riesgo. “Las salas de observación están divididos en ambientes de personas sospechosas y contagiados por COVID-19. Lamentablemente, no tienen espacios aislados”, indicó.

Por otro lado, manifestó que están empezando a enviar a sus viviendas a algunos sospechosos. “Muchos de ellos lo estamos dejando ir, tal vez en los siguientes días se complique y vuelvan en una situación peor y no podamos cuidarlos. No contamos con los recursos”, expresó.

Hasta el momento, según señalaron los médicos, la Unidad de Cuidados Intesivos (UCI) se encuentra equipada. Sin embargo, ya está totalmente copada. “Solo tenemos 12 camas y 12 ventiladores. Están desbordadas”, mencionó.

“Ya no hay camas UCI, estamos manejando ocho y nueve ventiladores en desuso sin monitoreo. No tenemos ventilación y/o instrumentos para realizar hemodiálisis”, expresó.

Tras ello, los médicos reafirmaron que el área de COVID-19 está totalmente llena. “Hospital de Rebagliati ya no tiene más espacios para el área de coronavirus”, indicó. Por ello, otro médico añadió que existen muchas deficiencias dentro del nosocomio. “Hemos ido a reclamar por las deficiencias. Hasta ahora, nada. No podemos seguir tolerando. Hay recursos, pero no están bien destinados”, finalizó.