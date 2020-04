Por: Alexandra Ampuero

La semana pasada, la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales recomendó el uso de los medicamentos cloroquina e hidroxocloroquina para tratar la enfermedad del coronavirus. En ese momento, médicos especialistas en la materia advirtieron que no había estudios suficientes que comprueben su éxito al tratar esta enfermedad.

Sin embargo, el pasado sábado 29 de marzo el Ministerio de Salud (Minsa) aprobó su uso exclusivo para pacientes hospitalizados y monitoreados. Fuentes de este diario comentan que, con esta medida, el Minsa quiere prever una situación de desabastecimiento global. Ya el presidente de Estados Unidos recomendó arbitrariamente el empleo de estos fármacos (automedicación), por lo que ahora están escaseando en el mercado.

Es así que el Minsa ha decidido protocolizar su uso “solo para pacientes hospitalizados con consentimiento informado”, asegura el infectólogo Ciro Maguiña. El protocolo indica que la administración de cloroquina, hidroxocloroquina y azitromicina se hará bajo las siguientes especificaciones: que el paciente esté hospitalizado, que esté informado sobre los riesgos de tomar estas medicinas, que la autorización cuente con la firma del médico tratante y se haga bajo un estricto monitoreo a través de un electrocardiograma.

Los médicos que podrán darle el visto bueno al tratamiento, luego de que el infectado lo consienta, solo podrán ser médicos infectólogos, de medicina interna, de las unidades de cuidados intensivos y de neumología.

Maguiña enfatiza que la cloroquina solo podrá ser dada ante la “respuesta inflamatoria”. Estos no son medicamentos antivirales (no existen para este tipo de coronavirus). Son medicamentos antiinflamatorios: logran que el paciente desinflame sus vías respiratorias. Agrega que “con eso, el paciente puede estabilizarse y ya no requerir de un ventilador mecánico”, el cual escasea en Perú.

El Comité de Expertos que evalúa los avances del COVID-19 (Grupo de Trabajo COVID-19), mediante una reunión técnica, ha buscado el consenso.

Así, decidieron hacer caso a las Sociedades Científicas Nacionales e implementar este medicamento mediante la Resolución Ministerial 139-2020, el cual aprueba el nuevo documento técnico “Prevención y Atención de Personas Afectadas por COVID-19 en el Perú”.

En la página 15 de dicho documento técnico, “el Ministerio de Salud acoge la propuesta de poner a consideración del médico” el uso de la cloroquina, hidroxocloroquina, azitromicina, entre otros, en el régimen contra el coronavirus. Destacan que “ante la posibilidad de eventos adversos cardiovasculares se recomienda realizar un electrocardiograma cada 3 días luego de iniciado el tratamiento”.

El doctor Maguiña señala que este protocolo es admitido con la condición de que no sea “a nivel ambulatorio porque la gente se puede automedicar”. Y esa situación, además de desabastecimiento, puede generar intoxicación. Además, “en un paciente hospitalizado es más fácil monitorear la dosis”, añade el especialista.

La decisión estará en función de la gravedad del paciente. Como se sabe, no todos los infectados con el COVID-19 desarrollan todos los síntomas del coronavirus. Por eso, los medicamentos en cuestión serán administrados si el paciente “presenta síntomas de neumonía u otras fallas respiratorias”, precisa Ciro Maguiña.

Guía temporal

Finalmente, el vicedecano del Colegio Médico resalta que “el protocolo aprobado va a ser dinámico y va a cambiar según aparezca nueva evidencia sobre el COVID-19. Este es un primer esquema que funciona en base a la evidencia actual”.