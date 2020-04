El ministro de Defensa, Walter Martos, informó que el día de hoy, 3 de abril, se ha detenido a 177 mujeres a nivel nacional, por vulnerar la orden de salida diferenciada.

Según la normativa anunciada un día antes por el presidente Martín Vizcarra, los hombres pueden circular en la vía pública los lunes, miércoles y viernes, mientras que las mujeres solo martes, jueves y sábado. Los días domingo se restringe la salida a todos.

Martos dijo a Canal N que, por ser el primer día de la nueva medida, los miembros de las Fuerzas Armadas y efectivos de la Policía Nacional fueron flexibles, pues algunas mujeres manifestaron no estar al tanto.

El titular de Defensa indicó que las intervenidas fueron llevadas a la comisaría para que sus nombres sean inscritos en el registro de personas infractoras de la orden de aislamiento. Si son reincidentes, serán denunciadas por el Ministerio Público.

Martos destacó que poco a poco las personas estén tomando conciencia de la importancia de acatar las prohibiciones, lo que se traduce en menos intervenidos cada día.

La medida de salida diferenciada exime a quienes tengan el pase de tránsito, otorgado por el Ministerio del Interior a través de la Policía.

Al respecto, Martos lamentó que haya personas que se aprovechen de la situación para sacar pases de tránsito brindando información no real y así poder obtener el documento y salir sin ser detenidos.

No obstante, advirtió que el pase de tránsito tiene carácter de declaración jurada, por lo tanto, si se descubre que una persona falseó información, no solo no se le volverá a entregar nunca más este permiso, si no que también serán inscritos en un registro y luego denunciados penalmente.