Arequipa: Una enfermera dio positivo para coronavirus y otras dos esperan resultados 

Una enfermera de Arequipa fue diagnosticada con coronavirus (COVID-19) en los últimos días. Dos de sus colegas son sospechosas de tener la enfermedad y están a la espera de los resultados.

La decana del Colegio de Enfermeras, Mayrene Abarca Del Carpio, informó este viernes por la mañana que además se reportó los casos de diez profesionales que guardan cuarentena, ante un posible contagio.

El pedido de la representante del gremio ante esta realidad, es dotar a las enfermeras de indumentaria necesaria para su trabajo, vale decir, mascarillas guantes, mandiles, cobertores de rostro, entre otros. Todo para salvaguardar las vidas del personal de salud que atiende a pacientes con coronavirus.

Abarca hizo una crítica directa a la información que da el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), que a través de la Gerencia Regional de Salud (GERSA) comunica que la dotación de Equipos de Protección Personal (EPP) son suficientes. Sin embargo, no los son.

De acuerdo a quejas del personal de salud en los hospitales Goyeneche y Honorio Delgado, les dan indumentaria cada 15 días, cuando esta debería renovarse a diario. La única solución es lavarlo y volver a ponérselo.

Dijo además que, si esta situación no mejora, podrían correr el riesgo de no contar con personal para la atención de pacientes. De las contrataciones hechas en el Honorio Delgado, cinco enfermeras renunciaron por no tener seguros de salud.

Aún están a la espera de la contratación de 80 profesionales de la salud para atender los casos de coronavirus. Solo el personal de riesgo mayor de 60 años se encuentra en sus casas.

La representante de las enfermeras en EsSalud, Juliana Sotelo, indicó que al menos en el hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo no hay personal con sospechas de la enfermedad o alguien que guarde cuarentena.