Agricultores no recibieron bono del Estado

Piura. Los agricultores encargados de la producción de alimentos de primera necesidad continúan con su labor para que la población pueda sobrevivir durante la cuarentena, sin embargo, no han sido beneficiados con el bono del Estado, así lo dio a conocer Isela Torres, dirigente de la comunidad campesina Segunda y Cajas en Huancabamba.

Los ingresos económicos que generan es gracias a su planta procesadora de panela, que ante la emergencia se encuentra paralizada la comercialización de sus productos. “Son 150 quintales que no hemos podido transportar, afectando a 35 familias”.

Pese a ello, la ayuda del Gobierno no llega a su comunidad, como tampoco el bono de 380 soles por ser zona rural. “Algunos pobladores se benefician con Pensión 65 y el Programa Juntos pero hay un grupo numeroso que no recibe ninguno de estos beneficios y sus producciones no las pueden vender por falta de transporte”, lamentó.

La economía de 11 mil productores del valle de San Lorenzo sufrirá un desequilibrio debido a la limitación que existe para el transporte de mango, arroz, limón, entre otros, según el presidente de la Junta de Usuarios de San Lorenzo, Bruno Fossa Villar.

Otras de las razones que desequilibraría al sector agroproductor, sería la falta de lluvias en las zonas altoandinas. Como se sabe, en estos lugares se encuentran los páramos que abastecen de agua a las partes bajas de la región para la producción de alimentos.