La Universidad Nacional de Trujillo (UNT)anunció la fecha de la reprogramación del inicio de clases del semestre académico 2020- 1, el cual empezará el 11 de mayo y finalizará el 4 de setiembre del presente año, con la finalidad de no perjudicar académicamente a sus estudiantes.

Según la resolución directiva n°. 039- 2020- Sunedu-CD, el Consejo Universitario tomó la decisión de adoptar la modalidad de educación no presencial durante el ciclo universitario en mención, debido al estado de emergencia que se vive por la expansión del coronavirus. La reprogramación de matrículas del presente ciclo se dará entre el 20 de abril y el 8 de mayo.

La casa de estudios superiores recomendó a los docentes considerar estrategias digitales no presenciales y herramientas virtuales como Google Classroom, Moodle, Facebook, You Tube, Google Zoon, a fin de no retrasar más las actividades académicas de los alumnos.

El Consejo Universitario también autorizó a la Dirección de Sistemas y Comunicaciones para que, en coordinación con el Vicerrectorado Académico y la Dirección de Desarrollo Académico, prepare y desarrolle un programa intensivo de capacitación virtual a los docentes en el manejo de herramientas digitales, entre el 13 y 15 de abril, para implementar el trabajo no presencial o semipresencial.