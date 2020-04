Trabajadores podrían demandar a Avianca Perú por incumplir acuerdo laboral

Pilotos y tripulantes de la aerolínea Avianca se han visto sorprendidos al conocer la decisión que ha tomado la empresa de no validar las renuncias voluntarias con incentivos que acordaron y empezaron el año pasado. El personal entendió el argumento de la empresa que alegó la reducción de sus operaciones en Perú, de ahí que aproximadamente 160 tripulantes y 25 pilotos se acogieron a la propuesta de la aerolínea.

Erich Mori, del sindicato de pilotos, refirió que son conscientes que el sector aeronáutico es uno de los más afectados con el coronavirus que azota el mundo y por lo mismo han tratado de tender puentes de comunicación con los ejecutivos de Avianca para encontrar salidas conjuntas pero no han tenido respuesta.

PUEDES VER Denuncian a Inversiones La Cruz de despedir a trabajadores durante estado de emergencia

“Nos ha comunicado que la propuesta de la empresa es la figura de la licencia voluntaria sin goce de haber por un lapso de uno a seis meses y que en este escenario los trabajadores contarán con un seguro de salud vigente y de ser el caso mantendrán la póliza de salud privada, entre otros beneficios. Sin embargo, esto no ocurriría si los trabajadores no se acogen a su propuesta y podría hacer uso de lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Productividad y Competitividad que plantea la suspensión perfecta por noventa días sin beneficios”, refirió Mori.

El piloto consideró que la empresa no ha sido bien asesorada sobre esta norma durante el estado de emergencia ya que los decretos de urgencia 026-2020 y 029-2020 emitidos en razón del decreto supremo 044-2020-PCM establecen que no se puede aplicar la suspensión perfecta de labores en la situación actual y que sí procede la suspensión imperfecta de labores.

También refirió que a los trabajadores que se acogieron a la renuncia con incentivos que acordó la empresa con los sindicatos, después les pidieron que no se retiren en enero o febrero sino que esperen a marzo para hacerlo efectivo. Ahora, la presión es mayor. Dijo que los han amenazado con la suspensión e incluso con el cese colectivo si no firman la licencia sin goce de haber.

“Obviamente es por la situación del coronavirus que como sindicato nosotros comprendemos. Por eso propusimos algunas salidas como la reducción del sueldo pero la empresa no se ha comunicado con nosotros, solo nos llama para informarnos la decisión de ellos y no tenemos opción siquiera a refutar. No se debe aprovechar de esta situación para perjudicar a los trabajadores y desconocer acuerdos”, señaló.

PUEDES VER Trabajadores del centro de distribución de Saga Falabella continúan laborando pese a cuarentena

Finalmente, ayer 3 de abril, la aerolínea envió una carta a los trabajadores donde les dice que al haber rechazado las propuestas menos gravosas y de acuerdo a lo establecido por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, han decidido “suspender su vínculo laboral sin goce de haber por el término de noventa días, desde recibida la presente”. Y en caso la situación actual se revierta ante de este plazo, la empresa les comunicará oportunamente las medidas que aplicará.

Asimismo, indica que ha determinado conceder por el mes de abril un bono único y extralegal de 400 dólares.

Sobre el actuar de Avianca Perú, Erich Mory indicó que los dirigentes de ambos sindicatos han consultado con sus abogados y van a proceder con demandar a la empresa. Indicó que tan pronto concluya la cuarentena ingresarán la denuncia en el Poder Judicial.