Cusco: Piden ayuda para anciano herido que requiere urgente atención médica

La pareja de ancianos vive a más de dos horas y media de la ciudad de Quillabamba en la provincia de La Convención en Cusco. Se encuentran en condición de pobreza y no fueron beneficiados con el bono de S/380 otorgado por el Estado. Sumado a ello, el anciano resultó con una grave herida y todavía no fue atendido. Su situación es crítica durante el estado de emergencia.

El caso fue difundido por un usuario de Facebook, quien dio detalles sobre la condición vulnerable en la que se encuentra la pareja de ancianos. Se trata de Alejandro Torres Aquino y Florentina Morales Piñarreal, residentes del sector Yomentoato Alto en el distrito de Echarati en La Convención. No tienen con que alimentarse y debido a su edad, tras el estado de emergencia, la pareja subsiste del apoyo de sus vecinos con la entrega de víveres. Sin embargo, esta ayuda no es suficiente debido a que Alejandro Torres resultó con una grave herida abierta en el pie derecho. Hasta el momento, ningún médico lo ha revisado y su situación es preocupante ya que la lesión comenzó a hincharse y no le permite caminar.

El usuaria hizo un llamado a las autoridades para que se atienda el caso lo más pronto posible. Agregó que se necesita una movilidad para que se pueda auxiliar al anciano. Si usted desea apoyar puede comunicarse a los teléfonos 973906585- 962587371 y contactarse con Tania Meza Álvarez.