Coronavirus en Perú. El pasado 01 de abril, La República informó sobre las dificultades que atravesaba el Hospital Regional de Lambayeque para cremar a los fallecidos por coronavirus evidenciando que no se cumplía con el protocolo establecido por el Ministerio de Salud (Minsa).

Sin embargo, las dificultades para llevar a cabo la incineración no solo ocurren en los nosocomios del Minsa, sino también en el Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSalud.

El gerente de la Red Asistencial de EsSalud de Lambayeque, Gustavo Ganoza Tresierra, explicó que tienen dificultades para cumplir con el protocolo, debido a que en la región solo existen crematorios privados, los cuales no funcionan las 24 horas.

“La cremación demora entre 5 a 6 horas. Si un paciente fallece a las 2:00 p. m. (la empresa a cargo de la incineración) no lo quieren recibir. Si tenemos fallecidos en la noche lo mismo... (a veces) no ha habido donde cremarlo y (hemos tenido que colocar el cuerpo) en una zona aislada del hospital protegido con los plásticos correspondientes hasta que la empresa lo reciba”, detalló.

Según explicó Ganoza, actualmente, no existe capacidad operativa del único crematorio privado disponible en la región para atender a todos los pacientes fallecidos dentro de las 24 horas que establece el protocolo del Minsa.

“Hacemos lo posible porque los pacientes (fallecidos) no estén más de 24 horas, porque están infectados. En la mayoría sí se está atendiendo, pero no en todos. (...) Lo ideal sería que el crematorio pueda hacer laborar a sus trabajadores las 24 horas, porque si solo trabajan 8 horas y la cremación demora 5 horas, solo podrán atender 2 a lo mucho. No hay la capacidad necesaria”, lamentó el especialista.

En ese sentido, una supervisón de la Defensoría del Pueblo revela que las regiones de Áncash (Chimbote), La Libertad, Lambayeque y Piura solo cuentan con crematorios privados cuyos precios oscilan entre S/1,500 y S/5,000, en un contexto económico sin generación de ingresos.

Ante esta realidad, la Defensoría invocó al Minsa a emitir con urgencia una nueva directiva que permita que quienes lo necesiten cuenten con los servicios de inhumación, “lo que a su vez exige tener al alcance bolsas herméticas resistentes a fluidos para preservar la bioseguridad”.