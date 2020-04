Una medida estricta pero necesaria ante la gran aglomeración de personas que se venía registrando, durante la cuarentena, en los mercados, supermercados y las calles de Lima y las regiones. En su habitual exposición del mediodía, el presidente Martín Vizcarra anunció que desde hoy se implementará una nueva restricción: por género y por días, a fin de reducir más el riesgo de contagio del temible COVID-19 en el Perú.

De esta manera, tras la irresponsabilidad de algunos ciudadanos que salían en grupo, el mandatario precisó que los días lunes, miércoles y viernes solo podrán circular los varones; y los martes, jueves y sábados, las mujeres. En tanto, los domingos quedará prohibido el tránsito para todos. Esta medida, tipo pico y placa por género, aclaró Vizcarra, solo aplicará para quienes salen a comprar alimentos, medicamentos o se dirigen a una agencia bancaria. Para nadie más. Los infractores serán intervenidos por la PNP o las FFAA.

Por temas propios de abastecimiento, han quedado exceptuadas de esta medida las personas que laboran en mercados, farmacias o en otras actividades esenciales (siempre presentando su Permiso Especial Laboral).

“La restricción, que durará hasta el 12 de abril, es para la gente que sale a comprar, no para los que trabajan en los mercados, bancos, farmacias”, reiteró.

“No a la homofobia”

El jefe del Estado aclaró que los policías y militares tienen instrucciones de que no haya ninguna acción de carácter homofóbico, por lo que precisó que no se vulnerarán los derechos de la comunidad LGTBI. “Este es un gobierno inclusivo y las normas que damos son pensando en toda la ciudadanía”. Este detalle fue bien recibido por diversas autoridades y colectivos ciudadanos.

Esta medida restrictiva, que regirá hoy en el día 19 de la cuarentena por el coronavirus, se tomó luego de que el presidente y los ministros de Salud, Víctor Zamora; de Defensa, Walter Martos; del Interior, Carlos Morán, y de Transportes y Comunicaciones, Carlos Lozada, se reunieran con un “grupo altamente calificado de profesionales científicos”. Con ellos se evaluaron diversos escenarios del Perú, tanto antes como después de las decisiones tomadas por el gobierno.

Nuevo equipo

En este equipo llamado Soporte Prospectiva COVID-19 del Ministerio de Salud (Minsa) figuran el economista Farid Matuk, el epidemiólogo Andrés Willy Lescano, el doctor en salud pública César Cárcamo; así como los reconocidos médicos Antonio Quispe Gutiérrez, Moisés Rosas, Luis Cordero, César Munaico y José Magallanes.

“Todos ellos se suman al Comando de Operaciones COVID-19 donde reunimos al Minsa, EsSalud, PNP, FFAA y las clínicas privadas. Queremos tener una respuesta articulada de todo el Estado para disminuir el daño en la salud, las pérdidas humanas y también las económicas”, dijo Vizcarra.

Según las recomendaciones de este nuevo equipo, se optó por el ‘pico y placa’ por género debido a que si elegían el otro basado en el último dígito del DNI, ya aplicado en algunas zonas del Perú y otros países, se corría el riesgo de un mayor contagio por la exigencia de los documentos y la vulneración del distanciamiento social exigido.

La técnica del martillo

Los expertos consultados analizaron la evolución de la enfermedad, tanto si el gobierno no tomaba medidas como si las ejecutaba, como finalmente ocurrió, de manera oportuna a diferencia de otros países.

“Desde un inicio, se aplicó la técnica del martillo, que busca achatar la curva (de contagios), para que el pico de casos que van declarándose positivos sea más bajo. Si no se hacía nada se iba a reportar un rápido ascenso como en otros países y no íbamos a poder atenderlos y los hospitales iban a ser rebasados. Pues bien, el martillo ha tenido buenos resultados, pero no como quisiéramos. Por eso se ha optado por un segundo martillo para achatar más la curva. El objetivo es reducir la velocidad de contagio; mientras aumentamos la capacidad de respuesta”, explicó Vizcarra.

Por eso es que se aplicó la restricción por género, sobre todo por el alto grado de incumplimiento de la cuarentena en Lima y las regiones del norte.

“Antes de la emergencia, teníamos 100 camas de cuidados intensivos para el COVID-19. Ahora hemos habilitado el Hospital de Ate, las torres de la Villa Panamericana y tenemos 500 camas. Hemos quintuplicado la capacidad de respuesta”, dijo.

En tanto, el mandatario precisó que el ministro de Salud, Víctor Zamora, se ha comprometido a pasar de 1.500 pruebas de descarte de coronavirus diarias a 12.000 a nivel nacional.

Más contagios y muertes

Al cierre de la edición, el Ministerio de Salud informó que se habían tomado 16.518 pruebas, de las cuales 15.104 resultaron negativas y 1.414 positivas.

Así, la cifra de contagiados tuvo un incremento de 91 casos (8,5% en promedio) de un día para otro. La mayoría está en Lima (1.059), Loreto (72), Callao (40) y Lambayeque (37).

“Hay 189 pacientes hospitalizados, 51 en cuidados intensivos. Además, 537 ya han sido dados de alta”, precisó.

En el caso de los fallecidos, el Minsa reportó que la cifra se incrementó a 55, teniendo en cuenta que ayer se reportaron 8 muertes más en el país.

Se debe indicar que el martes había 30 fallecidos, el miércoles el número se disparó a 47 y ayer se llegó a 55.

Los últimos fallecimientos ocurrieron en Lima, Huancayo, Huacho y Tumbes.

El gobierno insiste en que las familias deben respetar la cuarentena para cuidar a las personas más vulnerables.

Van más de 43 mil detenidos a nivel nacional

Las fuerzas del orden pusieron en marcha ayer un nuevo plan de operaciones especiales para intensificar los controles y garantizar la menor cantidad de gente en las calles. Según informó la PNP, entre las 5.00 a.m. y las 18.00 horas del miércoles fueron detenidas 1.423 personas, mientras que entre las 18.00 horas y las 5.00 a.m. se detuvo a 2.198 a nivel nacional. También fueron intervenidos 2.404 vehículos. En lo que va de la cuarentena han sido detenidas 43 mil 375 personas.

El miércoles se presentaron 5.000 reservistas en los cuarteles de todo el país, sin embargo, solo 3.500 fueron seleccionados para las tareas de patrullaje.

Desde ayer se han reforzado los controles fronterizos en el norte del país para evitar que ciudadanos ecuatorianos ingresen a territorio peruano, como se viene denunciando en redes sociales. La misma medida se ha tomado en los controles del sur del país.

La clave

En su exposición, el presidente Martín Vizcarra señaló que los municipios distritales ya disponen de los recursos que se les brindó para la compra de canastas con artículos de primera necesidad que serán destinadas a la población más necesitada.