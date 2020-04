De acuerdo con datos del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, del Ministerio de Salud, y especialistas consultados, a diferencia de otros países como China, Italia y España, donde las principales víctimas son personas de la tercera edad, en el Perú existe una mayor diversificación.

Sobre la base de 900 casos, las cifras oficiales indican que el 57,4% de contagiados comprobados corresponden a adultos de 30 a 59 años (545 individuos) y el 21,1% al adulto mayor de 60 años o más (200 casos).

Además, han comenzado a registrarse pacientes más jóvenes. El 17,9% de los enfermos tiene entre 18 y 29 años (170 casos).

Los expertos consultados, sin embargo, adelantaron que es prematuro definir un perfil del peruano contagiado por el coronavirus, porque aún no es posible establecer con certeza la totalidad de enfermos. Se requiere de muchas más pruebas de descarte para acercarse al universo de infectados en el país y recién así se podría identificar un patrón de las víctimas frecuentes de la epidemia.

“Hace poco, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades emitió un informe sobre los enfermos de coronavirus y vemos que no hay un solo perfil sino varios. Hay muchos jóvenes, y sobre todo mujeres en estos momentos, pero no sabemos aún el motivo. Hay de todas las edades con diversas patologías”, explicó Manuel Espinoza Silva, médico infectólogo del Instituto de Medicina Tropical Daniel Alcides Carrión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y exdirector del Centro Nacional de Salud Pública del INS.

“La edad promedio (de los casos confirmados) está en 54 años. También hay extremos de gente joven de 20 años que se han complicado y están en cuidados intensivos, así como edades extremas de mayor de edad. Por ejemplo, hubo una persona de 95 años y que falleció hace dos días. Primero estuvo en el Hospital Dos de Mayo y luego pasó al Hospital de Ate, donde falleció”, describió Manuel Espinoza.

El especialista, que ha seguido la evolución de la epidemia en el mundo y en el país, y estudia las cifras del despliegue del contagio, señaló que lo que ocurre en el país se diferencia de lo que sucede en China, Italia y España. Que hay diferencias que no permiten efectuar una comparación automática.

Sumas y restas

“Lo que se dio en China es para China”, argumentó el epidemiólogo Manuel Espinoza: “El grupo más importante de gente que se complicó y que murió en China fue el grupo de octogenarios. Nosotros estamos viendo algo diferente. Por ejemplo, vemos que los últimos fallecidos tienen 40, 45 y 48 años. Y gran parte de los que fallecen son varones”.

Efectivamente, de acuerdo con los recientes reportes del Ministerio de Salud, las víctimas mortales responden a las edades mencionadas, lo que se refleja en las estadísticas que se adjuntan en este reportaje.

A la luz de dichas cifras, el Centro de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades arribó a la siguiente conclusión: “El mayor porcentaje de casos se presenta en los adultos que acumulan el 57,4% de los casos. Sin embargo, la mayor tasa de incidencia acumulada corresponde al grupo de adulto mayor (4,83%)”.

“Todavía no sabemos por qué sucede así. Lo que conocemos es que en estos momentos lo que lo explicaría son las enfermedades previas de las víctimas, que podrían condicionar una enfermedad mucho más grave”, dijo.

El infectólogo Manuel Espinoza destacó otro factor que contribuiría a esclarecer por qué hay más contagiados de determinadas edades.

“Hay un factor al que llamamos ‘carga de inóculo’. ¿Y qué es la carga de inóculo? Es saber cuánto virus entró al cuerpo en determinado momento. Por ejemplo, si me entraron X virus en el cuerpo y estos X virus hicieron que yo me infectara, pero que no me enferme. Es decir, el virus entró en mi cuerpo, se reprodujo dentro de mí, y de mi cuerpo salieron millones de virus, yo también empecé a contagiar a la gente, pero yo no sentí nada. No me dio fiebre, ni tos. Yo soy sano. Pero esta gente es la más peligrosa, porque, como no siente nada, es la culpable y responsable de expandir el virus por todos lados”, precisó: “Esta gente sigue trabajando, sigue deambulando, puede ser un soldado o policía que está haciendo guardia en estos momentos en las calles, puede ser un médico que atiende pacientes. Como no sienten nada, siguen trabajando”.

Falta información

La especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Cayetano Heredia Camille Webb confirmó que es prematuro referirse a un solo perfil de contagiado por el coronavirus porque no existe suficiente información accesible.

“El perfil de letalidad es similar a lo descrito en China. En Italia y España, reportan mayor tasa de casos en personas mayores de 60 años, comparado con lo que sucede en Lima. Todavía no se puede sacar conclusiones del tema, ya que aún no tenemos suficientes pruebas o datos en el Perú”, indicó Webb.

“De los casos confirmados, hasta el momento la gran mayoría corresponde a personas de entre 18 y 59 años. Hay en total 14 casos confirmados menores de 11 años. El 53,9% de casos son de sexo masculino. Cabe recalcar que esto es solo de los casos confirmados y no sabemos la conformación de casos totales, ya que muchos no han sido todavía diagnosticados”, apuntó la especialista.

“De los fallecidos hasta la fecha la mayoría corresponde al grupo de adultos mayores de 60 años. Esto es similar a lo reportado en otros países, ya que se sabe que ser de mayor edad es un factor de riesgo para enfermedad más severa. Más fallecidos son hombres, que puede deberse a que la mayoría de infectados también son hombres”, describió Camille Webb.

Respecto precisamente a los fallecimientos, las enfermedades previas podrían explicar por qué las tasas son más altas entre los adultos mayores.

“Si yo recibo 10 X virus, diez veces más, en estos momentos me enfermo, me resfrío, tengo dolor de cabeza, fiebre y dolor muscular. Sin embargo, si yo recibo 100 X virus y de repente desarrollo una enfermedad más grave que requiere hospitalización, y después de cinco días necesito cuidados intensivos, a esto se llama ‘carga de inóculo’: a más virus posiblemente la enfermedad se presente antes y posiblemente sea más grave que lo puede llevar a la muerte”, señaló el infectólogo Manuel Espinoza Silva.

“Entonces, ¿lo que se registra en el Perú es diferente a China, Italia y España?”, preguntamos al especialista.

“Posiblemente, sí”, contestó: “Es lo que estamos viendo en estos momentos. También sabemos que han muerto varias personas, casi todas adultas mayores de 70 y 80 o más años, sin diagnóstico. Hay varios muertos, más de 10 fallecidos que han sido encontrados en sus casas con un pañuelo en la mano con secreciones mucosas, pero nunca se le han hecho diagnósticos a ellos y jamás ellos van a entrar en las estadísticas, porque al morir nadie ha querido tocarlos y han sido incinerados o enterrados inmediatamente”.

Lo que sí indican las cifras es que existen ciertas vulnerabilidades identificadas. Así lo indicó el infectólogo Manuel Espinoza: “En primer lugar, los que han enfermado gravemente sabemos que siempre siguen siendo adultos mayores. En segundo lugar está otro grupo en forma independiente de la edad, también se han complicado los hipertensos, pero con una enfermedad ya a largo plazo debido a su hipertensión. Por ejemplo, una miocardiopatía, daño renal, hace que el cuadro del coronavirus sea más grave en estos tipos de personas, porque al final van a llegar a una unidad de cuidados intensivos, con un corazón que es insuficiente y un riñón que no funciona”.

Datos

Edades. Entre el 29 y 31 de marzo fallecieron hombres de 89, 68, 60 años, 2 de 59 años y uno de más de 26.

Incidencia. En el mismo periodo perdieron la vida mujeres de 69, 65 y 63 años. Se trata solamente de casos comprobados de coronavirus, según cifras oficiales.

El caso del contagio de los menores de edad

Los más recientes datos disponibles del Ministerio de Salud sobre 950 contagiados menciona 18 casos de niños de 0 a 11 años, lo que representa el 1,9% del total. ¿Subirá o bajará la tasa de incidencia del coronavirus en menores?

El epidemiólogo Manuel Espinoza ensayó la siguiente respuesta: “China reportó que casi no tenía niños. Es muy importante entender las culturas. En nuestra cultura somos muy cariñosos, mientras que los chinos tienen saludos muy distantes. No hay mucho contacto entre personas. No se dan apretones de manos, no se dan abrazos y posiblemente esto reduce la transmisión de adultos a niños. Es una educación muy formal, muy distante.