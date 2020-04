Chiclayo: médico con coronavirus denuncia mala atención en hospital

Coronavirus en Perú. Un médico patólogo del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo (HAAA) dio positivo para COVID-19, por lo que actualmente recibe tratamiento en la Unidad de Aislamiento de dicho nosocomio.

A través de sus redes sociales, el profesional denunció que no recibe el tratamiento adecuado contra esta enfermedad.

El galeno de 48 años de edad, procedente de la ciudad de Ferreñafe, llegó hace cinco días hasta el mencionado hospital con insuficiencia respiratoria, por lo que el personal de salud decidió tomarle una muestra de hisopado, cuyo resultado arrojó positivo para coronavirus dos días después.

“Si así eres con los médicos que luchan a diario, no me imagino con la población de zonas alejadas... Me dueles Perú”, se lee en sus redes sociales.

Por ese motivo, el especialista fue internado en la Unidad de Aislamiento; sin embargo, según contó el propio paciente, su condición clínica empeoró pues la saturación de oxígeno bordeó el 90% cuando esta debe estar entre el 98% y 100%.

Especialistas indicaron que el reclamo del médico para ser conectado a un respirador artificial fue la respuesta idónea, lo que no sucedió.

“Me estoy ahogando, no me hicieron caso, me ignoran y me vienen a ver al final de turno. Esto sucede con los médicos de UCI COVID-19”, reclamó el patólogo quien también padece de diabetes, hipertensión y asma.