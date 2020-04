Autismo en tiempos de cuarentena

Álvaro tenía dos años, cuando a su mama, Silvia, le sugirieron que vaya donde un médico. El menor, quien ahora tiene siete años, ‘‘se encorvaba un poco’’. La mujer pensó que se trataba del sistema nervioso de su hijo; no obstante, luego de una evaluación le dieron el diagnóstico: tenía autismo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define los trastornos del espectro autista (TEA) como un grupo de complejos trastornos del desarrollo cerebral que se caracterizan por tener dificultades en la comunicación, así como en la interacción social.

En nuestro país, según el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad del Conadis, hay un total de 7 058 personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), de los cuales el 17,6% son mujeres y el 82,3% son hombres. Sin embargo, Ernesto Reaño, psicólogo y director del Equipo de Investigación y Tratamiento en Asperger y Autismo (EITA), asegura que la verdadera cifra sería mucho mayor.

‘‘En Perú hay como 285 000 personas no diagnosticadas, lo que es grave. Esta población no accede mucho al diagnóstico temprano, se encuentra invisibilizada’’, expresa. Reaño agrega que ‘‘las personas autistas son confundidas como malcriadas’’.

‘‘Son vistos como niños problema antes de llegar a un diagnóstico’’, indica. Algunas señales de alerta en la primera infancia son que los menores no responden a su nombre, no fijan la mirada, no siguen la mirada de un adulto, no interactúan con los demás al menos que haya algún interés profundo, y tampoco señalan las cosas que pueden querer, sino llevan más a la persona de la mano hacia el objeto, entre otras más.

Silvia recuerda que su hijo tuvo una infancia ‘‘bastante normal’’. ‘‘Habían algunas cositas, por ejemplo él no te señalaba’’, expresa. Desde su diagnóstico, Álvaro ha recibido terapias físicas y de lenguaje. Hasta antes de la cuarentena tenía su sesión todos los sábados. Sin embargo, la medida del Gobierno, que intenta luchar contra el COVID-19, ha interrumpido su rutina de forma momentánea.

Así como él, varias otras personas con autismo también tuvieron que suspender actividades, como las salidas que formaban parte de su horario. Ernesto Reaño señala que los ciudadanos con esta condición en su mayoría ‘‘son rutinarios y muy amantes de sus horarios porque su mente funciona así’’, por lo que interrumpir lo que ya tenían establecido puede generar ansiedad, depresión e incluso episodios de autoagresión.

Álvaro, como dice su mamá, no es un niño ‘‘rutinario’’. No obstante, agrega que no asistir a sus terapias sí lo afecta, pues ‘‘está más regulado cuando las tiene’’. Silvia añade que debe mantener a su hijo ocupado y distraerlo con distintas cosas. Ella es consciente del peligro que implica que la terapeuta vaya a casa. ‘‘Yo siento que es más vulnerable. Él no entiende por qué no puede tocarse el ojo, la boca o nariz’’, finaliza la mujer.

Salidas terapéuticas

El 1 de abril, el Gobierno anunció que las personas con autismo, junto a su acompañante, estaban autorizadas a realizar salidas terapéuticas que consisten en paseos en zonas aledañas al domicilio por un tiempo máximo de 15 minutos. Para ello se debe tramitar el Pase Personal Laboral en la web (gob.pe/paselaboral) y marcar la opción ‘Asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, dependientes, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad’.

El coronel Carlos López, jefe de la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional de la PNP, aseguró que el carné de inscripción en el Registro del Conadis no es necesario para estas salidas. ‘‘La Policía está capacitada’’, afirma. Asimismo, recuerda que el trámite debe ser realizado cada 48 horas.