Puntos de vista

Autismo como parte de vida

Francis Vilela Tragodara, Dra. Ciencias de la Educación

Para cualquier persona, enterarse que el autismo formará parte de su vida, constituye una situación desconcertante, cargada de temores e inseguridades. Lo primero que debemos saber es que no se trata de ninguna discapacidad mental, sino de una condición neurológica que le da la condición de habilidades diferentes a quien la tiene. Y de eso se trata: entender las habilidades diferentes que tienen estos menores, que dicho sea de paso se presenta más en niños que en niñas. El autismo es una condición que hace que las personas sean más interesadas en ellas mismas, se adentren en su mundo personal y no se rompan las rutinas. Si alguna vez nos dan el diagnóstico de autismo, no tengamos miedo.

Madre autista

Malú Preciado Arana, comunicadora.

“Cuando nos convertimos en seres excepcionales, de personas excepcionales”. Recuerdo cuando nació mi hijo, prometí no separarme de él, así conocí a Isaac, quien me enseña día a día en estos 9 años. A pesar de que llevamos muchos años viendo campañas de concientización, falta reconocer que el autismo es una condición neurológica que dificulta la capacidad de una persona para comunicarse y relacionarse. Se manifiesta de manera distinta en cada persona, de ahí la importancia y la necesidad de actuar para ayudar a que tanto las familias como la sociedad sean capaces de superar y sobre todo, aceptar esa realidad otorgando los apoyos necesarios para superar las dificultades.