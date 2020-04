Juan Vejarano Vergara

El presidente del Cuerpo Médico del Hospital La Caleta, Carlos Sánchez Sánchez, preocupado por la salud de los chimbotanos, sobretodo de pacientes con enfermedades crónicas, pidió que no todo se centre en casos COVID-19.

Dijo que desde que el Gobierno central decretó el estado de emergencia nacional por el coronavirus, los nosocomios como La Caleta han suspendido las atenciones en consultorios externos y se han postergado las citas.

“Sé que están muriendo personas porque se ha suspendido la atención en los hospitales, obviamente en La Caleta tenemos pacientes con enfermedades crónicas, a ellos se les está dejando de lado y son vulnerables”, pronunció.

Carlos Sánchez dijo que es urgente que a nivel del Ministerio de Salud se inicie un plan de contingencia para ver estos casos, “que existe un Padomi como lo tiene EsSalud". Incluso los médicos que por edad o por padecer enfermedades como diabetes e hipertensión arterial, deberían no estar aislados en sus viviendas, sino deben visitar -debidamente protegidos- a los pacientes en sus respectivos inmuebles.

“Repito, los pacientes no COVID dónde y cómo se están curando, si no hay atención en los hospitales, esta gente se nos está muriendo, aquí lo claro es que no hay un plan de contingencia para quienes no están infectados”, remarcó el dirigente.