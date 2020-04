Policía se niega a usar mascarilla asegurando que recién se hizo perfilar la nariz [VIDEO]

Un grupo de comerciantes del mercado Central de Moquegua, le llamaron la atención a una mujer policía porque se habría negado a ponerse la mascarilla dentro de las instalaciones de este centro de abastos.

El hecho se habría registrado el pasado 31 de marzo. En un video difundido en la red social Facebook, se escucha a dos trabajadoras de este mercado, encargadas de la seguridad, interceptar a la joven policía en uno de los pasillos.

Las mujeres le piden que se ponga la mascarilla que traía en sus manos, por ser una obligación que dispuso la gerencia del mercado, como medida para evitar de esa manera el contagio del coronavirus.

“Pónganse su mascarilla por favor señorita ha entrado por el mercado. Para todos es, no es que sea una autoridad usted va a entrar, el ejemplo lo tiene que dar usted”, se les escucha decirles.

En un tono prepotente, la policía identificada como Mirely Ramos Huaraya, les responde que ella es autoridad y que sus superiores le dieron un “trato especial” para no ponerse la mascarilla, ya que hace poco se habría operado la nariz.

“Ahora tú te calles y me escuchas a mí. Yo no puedo ponerme (la mascarilla) porque estoy operada de la nariz, si te puedes dar cuenta mi nariz ahorita está perfilada, a mí me han operado y recién me estoy recuperando y lamentablemente me sale sangre”, les contesta.

En el video se escucha a la policía pedirles a las mujeres el número de los directivos del mercado para hacer su queja.

Horas después, la oficial usó la cuenta de Facebook de una amiga suya para pedir disculpas públicas por su comportamiento. Usó otra cuenta, ya que la suya habría sido bloqueada de tantas denuncias que recibió en Facebook.